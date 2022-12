Lluvia de estrellas Gemínidas: ¿qué es, cuándo será y dónde se puede ver?

El fenómeno

¿Cuándo ocurrirá y dónde se puede ver?

¿Queda algún evento astronómico en 2022?

Quedan ya pocos días para que finalice el 2022, pero aún quedan fenómenos astronómicos para ver en el cielo antes de que termine el año. Este es el caso de la lluvia de estrellas Gemínidas, que habitualmente ocurre cada añoEstos meteoros tienen una gran duración porque tienen un movimiento lento, al punto de que pueden ser observados durante la mayor parte del mes.. Los núcleos de los cometas están formados por una combinación de materiales helados y suciedad, que se calientan al pasar cerca del Sol. Entonces, se deshacen parcialmente y forman la cola de los cometas. Justamente, son esos pedazos rocosos que nos encontramos porque se distribuyen sobre una órbita elíptica.Las Gemínidas tienen una gran intensidad, por lo que son de las más visibles de todo el calendario de lluvia de estrellas, pero no son las únicas. De hecho, las más famosas son las Perseidas, también conocidas como “Lágrimas de San Lorenzo”, que ocurren durante los meses de julio y agosto.Como habrá una mayor frecuencia de estrellas fugaces en el cielo nocturno, el momento en el que se podrá observar mejor la lluvia de estrellas GemínidasEl fenómeno será visible desde cualquier punto del mundo, aunque -por la posición del Sol- en el hemisferio norte tendrá más actividad que en el del sur.Además, la luz de la Luna será un problema a la hora de visualizar las estrellas fugaces, ya que la luna llena ha sido hace poco e iluminará el cielo.Sumado a esto, para poder ver bien este fenómeno es necesario situarse en un lugar oscuro, libre de la contaminación lumínica que producen las ciudades, y con el cielo despejado. Conviene esperar, al menos, hasta la medianoche y fijar la mirada en una zona del cielo para detectar mejor alguna estrella fugaz.En lo que va del mes de diciembre, ya se pudo apreciar en el cielo la última Luna llena del año. Esta ocurrió el 8 de diciembre y se pudo ver perfectamente porque en la mayor parte del país el cielo estuvo despejado.Sin embargo, no será el último evento astronómico del mes., que señala el paso de la primavera a la estación siguiente y es el día más largo del año, indicóPor otro lado, la Luna nueva, que es el momento en que menos se. De esta manera, esta Navidad casi no podremos ver al astro en el cielo. Sin embargo, eso cambiará para la noche de Año Nuevo, ya que el cuarto creciente caerá el viernes 30 de diciembre.