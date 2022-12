Julián Álvarez: sueño hecho realidad y “montón” de goles como el de la semifinal

Una imagen muestra a un Julián Álvarez de unos 12 años junto a Lionel Messi en la etapa que Alejandro Sabella conducía el seleccionado nacional. Por aquellos años, quedó registrado en un video una entrevista con el pequeño que confesaba que su sueño era jugar un mundial. Y no sólo que el mismo se hizo realidad, sino que se convirtió en el socio de dentro de la cancha de quien hace apenas ocho años era su ídolo. Y el cordobés fue pieza central, con dos tantos en la semifinal ante Croacia. Además, le hicieron el penal que luego convirtió el 10 para iniciar el camino del triunfo.Al respecto, Rafael Varas, quien fue del primer técnico de Julián Álvarez, en la provincia de Córdoba, dijo algunos detalles sobre lo que era el goleador en sus inicios.Este martes, en medio de la emoción tras los dos goles que el oriundo de Calchín convirtió frente a Croacia, sostuvo que“Es emocionante esto, es increíble lo que estamos viviendo”, sostuvo. Enseguida se refirió al primer gol que el delantero convirtió en la semifinal. Al respecto, recordó que. Hoy, verlo nuevamente con la Selección es algo increíble”, manifestó.Puso de relieve que está quedando demostrado que “. Lo que recuperó y jugó, es impresionante”.“De chico lo veía, no me asombra en nada lo que estoy viendo. Sigue siendo el mismo nene que corría en las canchas de nuestra liga y de nuestro pueblo”, dijo Varas en diálogo con. Y completó: “Argentina, los jugadores, Messi, han hecho feliz a todo el pueblo argentino”.