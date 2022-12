Le suspendieron la licencia de conducir por destrozar un colectivo

En las últimas horas se conocieron las imágenes de un nuevo caso de violencia vial ocurrido en el barrio porteño de Recoleta. El hecho sucedió cuando un automovilista -con licencia radicada en Lanús-, luego de discutir con otros conductores, se bajó de su vehículo y con un traba volante de seguridad rompió de un golpe la ventana de un colectivo de transporte público con pasajeros a bordo. Todo transcurrió en cuestión de segundos y quedó registrado gracias a un video que se viralizó en las redes sociales.Por este accionar injustificable, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo del Ministerio de Transporte de la Nación- y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires decidieron de manera conjunta suspender la Licencia Nacional de Conducir del responsable. Ahora deberá ser reevaluado con un examen psicofísico que determine si es apto para la conducción de vehículos en la vía pública.“Ante la difusión de este evidente caso de violencia vial, tomamos rápida intervención para identificar al responsable y suspender su licencia de conducir por su accionar reprochable. Agradecemos el trabajo en conjunto y el compromiso del Ministerio de Transporte bonaerense, porque un nuevo barrabrava vial deberá pagar las consecuencias por alterar las calles y poner en riesgo la vida del chofer y de los demás pasajeros. En la nueva cultura vial por la que trabajamos todos los días no hay lugar para estos violentos al volante”, expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.Por su parte, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, dijo: "No podemos permitir estas inconductas viales, es necesario que actuemos para cuidar a cada usuaria y usuario que transita por nuestras calles, por eso junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial decidimos sancionar al responsable de este ataque. Debemos seguir trabajando para cambiar estas actitudes, la violencia al volante no es una opción y ese es el cambio cultural por el cual trabajamos a diario".El pedido de suspensión surge a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.Para denunciar hechos de violencia vial, la ANSV habilitó la línea de WhatsApp 011-6207-0590, donde las y los ciudadanos pueden realizar su denuncia enviando el material que graben identificando al responsable. También pueden hacerlo a través de las redes sociales de la ANSV -InfoSegVial- y/o por correo electrónico: [email protected]