Deportistas argentinos se sumaron también a los festejos por el pase a la final

No se puede creer lo que hizo este pibe. No se puede creer! Increíble! Qué genialidad!???? — Manu Ginobili (@manuginobili) December 13, 2022

VAMOOOS VAMOOS VAMOOS VAMOSSS ARGENTINAAAA ???#Messi? #Argentina — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) December 13, 2022

Que felicidad!! Vamos Argentina por un paso gigante más!! Vamos todos juntos a seguir disfrutando de esta Selección inmensa!! Que lindo es verlos jugar, sentir, luchar,abrazarse.

Vamos que falta poco para darnos un abrazo eterno!! pic.twitter.com/k66D0a2jDY — Cachito Vigil (@CachitoVigil) December 13, 2022

A través de su cuenta en la red social Twitter, el ex basquetbolista Emanuel Ginóbili (@manugibobili) dijo: "No se puede creer lo que hizo este pibe. No se puede creer!! Increíble!! Que genialidad!!.El bahiense no ocultó su asombro por la gran jugada que armó el capitán argentino, quien luego asistió a Julián Álvarez para que cierre el marcador en la segunda etapa.Por su parte, el ex tenista Juan Martín Del Potro (@delpotrojuan) escribió: "Vamos, vamos, vamos Argentina. Messi, Messi, Messi, y la verdad... que fenómeno la araña", en referencia a Álvarez.En tanto, la ex tenista Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) señaló: "Que locura hermosa!! Gracias chicos!! Vamos Argentina!!.A su turno, el ex futbolista argentino Jorge D´Alessandro (@dalepibe), quien está radicado en España desde hace varias décadas puso en la misma red social: "Leo Messi vuela, vuela, vuela por Catar".D´Alessandro, ex arquero de San Lorenzo en la década del 70, es integrante del exitoso programa televisivo "Chiringuito de Jugones", donde la mayoría de sus integrantes criticó a la Selección argentina tras la victoria frente a Paíse Bajos, por lo que consideraron actitudes antideportivas de algunos jugadores albicelestes.Sergio Vigil (@CachitoVigil), ex entrenador de las selecciones masculina y femenina de hockey, destacó: "Que felicidad!! Vamos Argentina por un paso gigante más!! Vamos todos juntos a seguir disfrutando. Que lindo es verlos jugar, sentir, luchar, abrazarse. Vamos que falta poco para darnos ese abrazo eterno!!".Su colega Carlos Retegui (@Chaparetegui) consideró que "Messi, todos sus compañeros y Scaloni dieron una clase magistral de superación táctica en la cancha. Bilardo la hizo contra Italia en el 90. Arrancó 4-4-2, pasó a 5-3-2 y terminó sin referencia. Personalidad para cambiar".También festejó el tenista Diego Schwartzman (@dieschwartzman), quien dijo: "Es la máscara (por un defensor croata). No puede encontrarlo por ningún lado. LIONEEEEEEL".NA