¿De dónde es cada jugador de la Selección?: Entre Ríos tiene un “mundialista”

Martínez, de Gualeguay a Qatar



La llegada de Lisandro Martínez a Defensa y Justicia y el salto a Europa

El debut de Lisandro Martínez en la Selección Argentina



El equipo comandado por Lionel Messi despierta pasión en cada rincón de la Argentina y el exterior también.La TV Pública, en un video acompañado por el tema musical "Tierra Zanta" del trapero Trueno, detalla de qué localidad es cada jugador que representa al país en Qatar.Lisandro Martínez nació en Gualeguay, Entre Ríos, el 18 de enero de 1998. Desde muy chico supo que quería ser futbolista, comenzó a jugar en el Club Urquiza y, posteriormente, en el Club Libertad, ambos equipos de su ciudad natal. Con tan solo 14 años, Lisandro tomó la decisión de emigrar hacia Rosario para jugar en las inferiores de Newell’s Old Boys, y antes de debutar en Primera División fue campeón del torneo de Reserva, venciendo a River en la final.“Cuando fui a Newell’s, supe que iba a ser futbolista. Cuando entrenábamos cerca de las canchas de Primera, sentía que iba a estar ahí”, declaró Martínez hace varios años en diálogo con Secta Deportiva. El defensor cumplió su sueño y debutó en la primera de la Lepra frente a Godoy Cruz, por el último partido de la temporada 2016/17. Pocas semanas después fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia, y lo que podía parecer un bajón en su carrera terminó siendo una decisión espectacular.En agosto de 2017, Martínez fue cedido a préstamo por 12 meses al Halcón de Varela y tras una primera temporada de gran rendimiento el club decidió comprar el 50% de su ficha. A mediados de 2018 Sebastián Beccacece regresó a Defensa, lo transformó en una de sus banderas y sacó lo mejor de él, por lo que un año después, en junio de 2019, fue transferido al Ajax de Países Bajos.El club neerlandés desembolsó 7 millones de euros por el pase de Martínez, quien rápidamente se ganó un lugar dentro del equipo. Después de tres temporadas en el club, en las que ganó cuatro títulos, el defensor argentino rompió el mercado europeo y fue transferido al Manchester United por más de 50 millones de euros, y se transformó en el defensor más caro de toda la historia del fútbol argentino, y llegará al Mundial de Qatar 2022 jugando en la Premier League, la mejor liga del planeta.En marzo de 2019, un par de meses antes de ser vendido al Ajax, Lionel Scaloni citó por primera vez a Lisandro Martínez para disputar un partido amistoso frente a Venezuela. Lamentablemente, el debut del ex Newell’s no fue el mejor: fue titular pero la albiceleste cayó por 3-1 frente a la Vinotinto.Más allá del debut regular, el futbolista nunca dejó de estar en la consideración del entrenador, que siempre lo convocó. Martínez fue parte del plantel que disputó y ganó la Copa América 2021 en Brasil, rompiendo con una racha negativa de 28 años. Además, levantó la Finalissima 2022 frente a Italia. Hoy, el entrerriano vive el sueño mundialista en Qatar 2022.