Ropa, calor y forma de vida

Se acerca el calor y la vestimenta pasa a ser un tema central en la vida de todos. ¿Qué ponerse para estar arreglados y soportar las temperaturas elevadas, cómo elegir cada prenda para distintos eventos o simplemente para ir a trabajar?Si bien no son respuestas fáciles de dar, y cada persona tiene su estilo particular, hoy presentamos una tendencia mundial que se ha transformado en una forma de vida: el “aesthetic”.La ropa aesthetic mujer combina cosas de los años 70, 80 y 90. Este estilo retro y moderno se basa en la libertad de vestir con cualquier prenda, pero deben existir algunos toques vintage y otros actuales.Así, la ropa de moda para mujer puede estar en un armario de una madre o abuela, lo importante es tener el ojo entrenado para ver el potencial de cada prenda.Esta tendencia de ropa aesthetic mujer Perú traspasa la vestimenta y se ha transformado en una estética general que incluye decoraciones de hogares, perfiles de redes sociales, filtros de Instagram, etcétera.Lo importante es poder encontrar los detalles que identifican a esta tendencia y principalmente sentirse cómoda con la ropa mujer Perú.Cuando hablamos de ropa para mujer y de la época del año calurosa, tenemos que pensar en outfits cómodos y livianos. Y esta tendencia aesthetic es ideal para esta estación.La posibilidad de combinar pantalones anchos y holgados con remeras cortas por encima del ombligo, o pantalones cortos con remeras sumamente amplias, permiten encontrar esa comodidad para pasar largas jornadas en el trabajo.Aquí la clave será elegir ropa casual mujer que tengan ese toque retro, como podría ser una camisa o remera a cuadros, o rayados al estilo ´80s, junto con un pantalón actual del estilo “mom”, es decir, de corte amplio.Ese outfit ha sido muy utilizado en el verano europeo y, como ocurre todos los años, se trasladará al continente americano. De hecho, ya se puede ver en tiendas de ropa online Perú mujer.Otro ítem importante a tener en cuenta a la hora de vestir aesthetic en verano es la elección de los colores. Para soportar altas temperaturas son ideales los colores claros, y aquí se opta por los pasteles en tonalidades como el lila, el rosa y el naranja.Para la noche se puede optar por un toque “rocker” con camperas de cuero negro al estilo Olivia Newton John, combinada con una pollera a cuadros en blanco y negro. Esta variante rock star del aesthetic se ha vuelto muy popular en los outfits de ropa para dama.En cuanto a los pantalones, abundan los jeans claros y amplios, con algunas roturas que le dan un toque moderno. Combinados con unas zapatillas deportivas que representan muy bien la idea noventosa de vestir.Uno de los protagonistas de esta tendencia, que ya tiene dos años en la moda, son los cuadriculados en tonalidades blanco y negro. Ya sea para prendas superiores, como en pantalones y polleras.La virtud que tienen estas prendas es que se pueden combinar con todo, o casi todo. Porque aquí hay una regla que no se puede romper, que responde a la moda en general y no solo a este estilo: nunca cuadriculado con rayado. Tanto cuadrículas como rayas deben ser acompañadas con lisos.En cuanto a los rayados, se utilizan principalmente para prendas superiores y en tonos bien pastel. Quedan muy bien las remeras al cuerpo, cortas y rayadas en colores rosas o naranja, combinados con un jean amplio y claro.Este tipo de prendas fueron muy populares en los ´80 y hoy vuelven a ocupar un lugar central en los vestidores de la moda aesthetic.Los años ´90 se caracterizaron por la aparición de la ropa deportiva y de su uso de forma habitual, más allá de los momentos en que se realiza deporte. Antes era impensado ver a un trabajador concurrir a su empleo en zapatillas tenis o deportivas.Los zapatos de cuero fueron perdiendo lugar en la moda, y quedaron relegados a eventos más formales o empleos jerárquicos, y en su lugar las zapatillas forman parte habitual de la vestimenta, brindando mayor comodidad.La moda aesthetic utiliza muchísimo el calzado deportivo, pero memorando aquellos diseños que se hicieron famosos en los ´90. Zapatillas altas, con colores llamativos, lisos o combinados, pero que sin duda nos remiten a esa época.Para ser bien gráficos, las zapatillas que usaba el personaje Marty McFly interpretado por Michael Fox en la película Volver Al Futuro serían ideales dentro de esta moda que mezcla bien a varias generaciones.Un punto importantísimo en la moda aesthetic son los accesorios, tan importantes para dar el detalle justo, pero también para brindar algo de comodidad.Las vinchas en colores pasteles combinados con otras prendas del outfit son muy características y utilizadas en las más fanáticas de esta moda.También los lentes de sol al estilo retro, con marcos bien amplios y coloridos, van muy bien para esta época del año. Se puede jugar un poco con armazones con formas puntiagudas hacia los extremos del ojo, o bien con sobredimensiones redondeados que duplican el tamaño del arco ocular.Otro ítem que no puede pasar por alto son las pulseras y collares, que también se combinan con la gama del outfit en general, incluyendo accesorios plásticos y acrílicos que remiten claramente a la década del ´90.Están en uso en la moda aesthetic los dijes con forma de frutas, alimentos, flores, animalitos y cualquier otro elemento que le de un detalle distintivo y colorido. Lo importante es animarse y lucirlo con estilo.Por último, para completar un look cien por ciento aesthetic es primordial contar con un peinado acorde al estilo y que consiste en lucir de forma natural e inocente el cabello. Sin mostrar rasgos duros, sino más bien que sea algo desenfadado y naif.Esto se logra con la utilización de broches, trenzas, e invisibles que dan un aspecto juvenil y descontracturado. También con tinturas en colores pastel, principalmente en tonos celestes y rosa.Sin dudas las ventajas de este estilo aesthetic para vestir en verano son muchísimas y estará en cada una saber llevarlo de la mejor forma, dando un toque personalizado que permita mantener la identidad y las características que nos identifica.