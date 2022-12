Con friselina y cinta scotch, entrerriana fabricó su camiseta de la Selección

Sociedad Argentina goleó a Croacia y jugará la final de la Copa del Mundo

Ramona González, tiene 57 de años, es oriunda de Santa Elena y no se quedó con las ganas de alentar a la Selección Argentina en el partido ante Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar.La mujer entrerriana, se domicilia en el barrio San Martín (Parque) y ante la imposibilidad de comprar una camiseta, puso manos a la obra y fabricó su propia casaca con los elementos que tenía en su casa.Ante la mirada de sus hijos y nietos, Ramona confeccionó una remera musculosa, con friselina y pegada con cinta scotch. “Lo único que no se puede lavar, porque así es la cábala”, dijo al dialogar cony mientras pegaba otra tira de cinta para sellar su camiseta albiceleste.Ramona no se quedó con las ganas y alentó a nuestra selección con su remera que ella, hizo oficial con sus manos. Todo vale, más cuando se trata de apoyar.Sin dudas que el fútbol genera acciones inexplicables, genera y motiva situaciones que nos hacen alegrarnos o, en algunas ocasiones, entristecernos.Ramona no se quedó en hacer su camiseta, sino que también, le puso su sello propio y le agregó la frase de Lionel Messi, que, en estos días, recorrió el mundo.Se trata de la frase que dijo ante un rival en el cierre de cuartos de final ante Países Bajos. Ramona agregó a su camiseta: "¡¿Qué mirás bobo?! "Andá pa'llá".