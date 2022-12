Argentina goleó a Croacia y jugará la final de la Copa del Mundo

De la mano del astro Lionel Messi y con un Julián Álvarez intratable, la Selección argentina de fútbol se clasificó hoy para la final del Mundial de Qatar 2022 al golear por 3 a 0 a Croacia en el estadio Lusail Iconic, donde el próximo domingo buscará alzarse con el título.Messi de penal, a los 33 minutos del primer tiempo, y Julián Álvarez con un doblete, a los 39 de la primera etapa y 24 del complemento, le dieron el triunfo al conjunto albiceleste.El encuentro por el título se disputará el próximo domingo desde las 12 de la Argentina. La "Scaloneta" enfrentará ese día al vencedor del partido que jugarán mañana el actual campeón del mundo, Francia, y la sorpresa Marruecos, en la otra semifinal del mundial.En el inicio, el equipo de Lionel Scaloni buscó hacerse dueño de la pelota de la mano de Enzo Fernández y el resto de los mediocampistas que lo acompañaron, mientras intentó lastimar por las bandas, con los desbordes de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.Por su parte, Croacia respondió con una rápida reacción que le permitió recuperar el balón y hacerse dueño total del control, con Luka Modric como eje central distribuyendo el juego, pero sin peso ofensivo para inquietar.El dominio por parte del conjunto croata se extendió durante varios minutos, pero Argentina con una buena jugada colectiva rompió el bloque ofensivo que le propuso su rival y con un remate de media distancia de Fernández que contuvo el arquero Dominik Livakovic en dos tiempos.La Selección nacional logró destrabar el juego apostando al contragolpe y en una ráfaga de cinco minutos anotó dos goles: primero Messi convirtió de penal y luego Álvarez, tras una serie de rebotes y a pura potencia, firmó el 2-0, luego de una corrida espectacular.En el complemento, el técnico croata Zlatko Dalic realizó tres variantes en su equipo, en las que apeló a futbolistas de características ofensivas para acorralar a los de Scaloni, que se mostraron seguros en la última línea y nuevamente de contragolpe, casi estiran diferencias con una acción de Messi que tapó el arquero Livakovic.Ante los cambios propuestos por el conjunto croata, Argentina modificó su esquema con el ingreso de Lisandro Martínez y con esto no solo reforzó la última línea, sino que liberó el juego por las bandas.Luego de una gran acción individual de Messi, quien se metió al área después de amagar y "sacar a pasear" a Joško Gvardiol, desbordó por la línea y asistió con toque atrás a Álvarez para que el cordobés sentencie el 3 a 0.Tras el último tanto, Argentina dominó el juego a su estilo y no pasó sobresaltos ante un rival que sintió el efecto de no poder revertir la historia.De esta manera, el equipo de Scaloni y Messi buscarán alcanzar la gloria máxima del fútbol mundial el próximo domingo luego de 36 años.La última vez que la Selección nacional se alzó con la Copa del Mundo fue en México 1986, de la mano de otro astro, de otro genio del fútbol: Diego Armando Maradona. Ahora Messi busca continuar con su legado y convertirse también en bronce.