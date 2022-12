La variante BQ.1 de Ómicron ya representa más del 60% de los casos en AMBA

Autoridades confirmaron el aumento de casos

El linaje BQ.1 de Ómicron y sus derivados ya representan más del 60 por ciento de los casos de coronavirus detectados en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según un informe de Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) que concluyó que al tratarse de una subvariante "con mutaciones asociadas con evasión inmune se recomienda reforzar medidas de cuidado y la aplicación de dosis de refuerzos".No obstante, los expertos advierten que "gracias a la inmunidad natural y por vacunas no se espera un impacto sanitario importante"."El linaje BQ.1 y sus derivados (como BQ.1.1) comenzaron a detectarse en el AMBA en las semanas epidemiológicas 41-42 (del 10 al 23 de octubre), y para las semanas 47 y 48 (21 de noviembre al 4 de diciembre) se asociaron con el 62,5% de los casos analizados. También se realizó la detección de otros linajes emergentes como el linaje recombinante XBB (dos casos) y linajes derivados del BA.2.75 (linajes BN y BY)", indicó el informe.El virólogo Humberto Debat, integrante del Proyecto País, señaló que "en el informe anterior del Ministerio de Salud avisaba que BQ.1 y XBB habían sido detectadas; este reporte actual lo que muestra es la evolución de la frecuencia de estas versiones del virus que se caracterizan por estar asociadas a mayor escape inmune y una ventaja de crecimiento".Y continuó: "Estas propiedades explican su aumento de frecuencia y desplazamiento de otros sublinajes de Ómicron como ba.4 y ba.5 que ahora son minoritarios al menos en el AMBA"."Sin embargo, es importante destacar que esta subvariante nos encuentra en otro momento de la pandemia con muchas personas vacunadas y muchas que han tenido infecciones previas. Si estas variantes hubieran sido previas a esta situación su impacto sanitario hubiera sido terrible; en cambio hoy en el escenario que estamos no se esperan hospitalizaciones y muertes en cantidad, aunque por supuesto que van a haber algunas", sostuvo.En este contexto, el informe señaló que "el linaje BQ.1 y sus derivados presentan mutaciones asociadas con evasión inmune (es decir que son capaces de generar mecanismos que evaden la respuesta generada en el sistema inmunológico por infecciones previas o vacunas), por lo que se recomienda reforzar las medidas de cuidado y la aplicación de refuerzos para la prevención de la Covid-19 severa".Por su parte, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, dijo este martes que se registra un aumento de los casos de coronavirus pero que hasta ahora no se detecta "una suba de los casos graves o de internaciones", al tiempo que instó a completar esquemas de vacunación en todo el territorio bonaerense."Cerramos la semana el domingo, y ahí registramos que la semana anterior hubo un aumento de 140% de los casos, pero comparando con la de hace dos semanas ya vimos registrado un aumento de cerca 400% de los casos", dijo este martes el asesor en declaraciones a radio Provincia.El funcionario reconoció que "viene subiendo la cantidad de casos" y precisó: "Estábamos en un promedio de 780 casos por día y pasamos a un promedio de 1.700 casos por día"."Hay que matizar el tema de los casos porque también cambió el modo de vigilancia, en otro momento el modelo de vigilancia era exhaustivo, se hacía el diagnóstico por test o nexo epidemiológico, había baja circulación de otros virus, pero ahora estamos en un contexto donde el Covid entra en el escenario junto con otros virus que están circulando", comentó García.En esa línea, el asesor provincial agregó que, además, "hay un contacto generalizado (entre las personas), entonces no se hace más una vigilancia exclusiva de Covid-19, y por eso los números no son tan representativos como en otras etapas de la pandemia"."Los números marcan una tendencia y la tendencia, es una tendencia de suba de casos, más acelerada en las últimas semanas", precisó.No obstante, García dijo que "la buena noticia en este contexto es que no estamos viendo un correlato en términos de casos graves o internaciones en terapia intensiva", y que eso "puede tener que ver con dos cuestiones"."Una cuestión es la vacunación, conseguimos los índices de vacunación más altos a nivel mundial, tenemos más del 90% de cobertura en provincia de Buenos Aires", detalló.Por otro lado, el funcionario mencionó la "hipótesis de que los virus van mutando y este virus tiene mucha capacidad de mutación; pareciera que estas mutaciones generan una cierta convivencia de los virus con la sociedad en general".Asimismo, aseguró que es necesario para aquellos que no tienen los esfuerzos acercarse a los vacunatorios."Empezó a haber demanda y ahora son los municipios los que gestionan los vacunatorios, nosotros desde la provincia estamos ayudando a los municipios", afirmó García tras aclarar que "la lógica es que la gente pueda vacunarse para que cortemos la circulación o sigamos con esta racha de no tener tantos casos graves".El pasado lunes, frente a la suba de casos de coronavirus el Ministerio de Salud de la Nación renovó las recomendaciones sobre el uso de barbijos en lugares cerrados y transporte público, asegurar la ventilación de los ambientes y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos en caso de presentar síntomas.