Messi y el Dibu en la arena de una playa de Las Grutas

Bien temprano, antes de que subiera la marea, Rosana Gómez dio los últimos trazos en la arena. Casi como un conjuro, para concentrar las “buenas vibras” que otra vez necesita la Argentina para pasar un nuevo reto, ahora ante Croacia.La acompañó otra artista plástica, Ana Fernández, y varios vecinos que ya la siguen y saben que cuándo ella aparece en la playa se avecina una nueva creación de arte efímero.El viernes, en la previa del partido con Países Bajos, dibujó en la arena a Lionel Messi. Esta vez, el ídolo está acompañado de otro grande, el “Dibu” Martínez.“Cambié el boceto a último momento. Siento que así, como en el dibujo, tenemos que estar los argentinos, espalda con espalda. Para vivir este partido y siempre” dijo Rosana, con emoción.Está despierta desde antes de las 5 pero sigue sonriente. “Lo que te devuelve la gente es hermoso. Por eso vale la pena. El público completa la obra cuándo se trata de una intervención así” compartió, con orgullo.Que Lío y el arquero se vean en perspectiva desde la costa no es fácil. “Hay que diseñar una cuadrícula y tener en cuenta la pendiente que tiene la playa. Después, confiar en el que mira de arriba. Yo pregunto, a los gritos, desde la playa… ¿Quiénes son? Y cuándo los que te siguen desde la Costanera te contestan ‘Messi y el Dibu’ es que vamos bien” se ríe la mujer.Pero… ¿Cómo arrancó esta propuesta? “Por desesperación” ríe otra vez la artista, que es muy futbolera. “Cuándo perdimos el primer partido dije: ‘tengo que hacer algo para que mis buenas vibras le lleguen al equipo’”.Y lo que hizo fue drástico. Se subió al techo de su casa y comenzó a pintar un mural de Messi y de Maradona, abrazados. “Puse mi arte al servicio de la selección. Lo que pinté en el techo todavía no está concluido, pero fue el comienzo”.Es que después de eso Argentina ganó, y tuvo que seguir la cábala. “Roberto Noy, que es comerciante de Las Grutas y el creador de unos personajes llamados Los Grutynos me propuso lo de intervenir la playa. Y arrancamos” recordó.Hoy, ese talismán que dibujó en la arena volvió a activarse. “Y así hasta que lleguemos a la final” sentenció. (Río Negro)