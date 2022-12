Suspenden servicio de colectivos en Concordia por el partido de Argentina

Este martes 13 de diciembre, en la ciudad de Concordia, se suspenderá el servicio de transporte público por el partido que disputará la Selección Argentina ante Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Dicha medida afectará el horario de 16 a 18 horas.



Respecto de esta decisión, en comunicación con cronistas de diario El Sol, César Morán, presidente de la Cámara de Transporte, explicó que "los colectivos no funcionarán mientras se desarrolle el encuentro de fútbol" contra el seleccionado de Croacia en el encuentro correspondiente a la primera semifinal del mundial de Qatar 2022".



"En el horario comprendido entre las 16 y las 18 horas, aproximadamente, no va a haber servicio urbano de pasajeros", contó.



"Esta medida no es la primera vez que se toma. "Las empresas deciden permitir que los trabajadores del volante puedan ver el encuentro mundialista. El sábado pasado, durante el partido entre Argentina y Países Bajos, tampoco hubo servicio hasta que culminó la definición por penales", recordó.



"Con lo cual, si se da nuevamente esta situación, esperemos que pase nuestra selección sin sufrir, las unidades volverán a realizar su recorrido habitual", concluyó Morán.

Fuente: Diario El Sol