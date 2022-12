Quiénes cobran este martes jubilaciones y pensiones con haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en un 1 cobrarán este martes por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes con el aumento del 15,62 % por Ley de Movilidad, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).



Este mes de diciembre recibirán junto con sus haberes el medio aguinaldo y un bono extra de 10.000 pesos, para los que perciben una jubilación mínima y decrecerá a 7.000 pesos, para los que ganan hasta dos salarios mínimos.



El organismo previsional indicó que "el incremento del 15,6% por Ley de Movilidad jubilatoria alcanza también a beneficiarios de Asignaciones y Prestación por Desempleo".



Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar con DNI terminado en 1 mañana tendrán disponible el dinero que podrán extraer con su tarjeta de débito y las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 1 mañana también accederán a la prestación.



Las mujeres beneficiarias de la Asignación Prenatal y por Maternidad con DNI finalizado en 0 y 1 mañana tendrán acceso al monto asignado en ese programa.



Por otra parte, continúa el pago de las Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento para todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de enero 2023.



A su vez, sigue el abono de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de enero próximo.



El Refuerzo Alimentario destinado a personas entre 18 a 64 años sin ingresos y que no reciben asistencia del Estado será abonado mañana a los beneficiarios con DNI terminado en 1.



En tanto el programa Hogar que posibilita el acceso a la garrafa a hogares de bajos recursos y entidades de bien público que no están conectadas a la red de gas natural, se pagará mañana a las personas inscriptas con DNI concluido en 1.