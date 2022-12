Las ventajas que puede darte una lavadora LG

¿Por qué LG?

La idea es que puedas hacerte de un electrodoméstico que pueda durarte muchos años, por lo que eso nos obliga, en la mayoría de los casos, a prestar atención a lo que nos muestran en su catálogo, las marcas más importantes.Siempre el usuario va a querer apuntar a economizar costos por encima de cualquier otro ítem, pero también debes considerar los materiales con los que se produce el equipo, la calidad del mismo, su capacidad, su potencia y la cantidad de personas que lo utilizarán. Es por esto que te decimos que debes echarle un ojo a las lavadoras LG Dentro de las empresas de electrodomésticos que se han lanzado a este mercado, el éxito de lases más que interesante. La marca surcoreana se ha convertido en una de las más elegidas de todo el mundo por sus altos estándares de calidad, eficiencia ante el uso del agua y otros recursos. Una de las políticas que caracteriza a la compañía, es el haber reducido hasta en un 53% el consumo energético que demandan las lavadoras de su marca, en una campaña conocida como Smart Green, preocupándose porque sus productos sean respetuosos con el medio ambiente.LG está a la cabeza en la producción de lavadoras desde hace años y no parece que fuera un puesto del cual vayan a salir pronto, ya que los modelos producidos este año siguen manteniendo el mismo status de calidad y el mismo reconocimiento de los expertos del medio.En el sector dediferentes funciones que pueden ser interesantes para cualquier usuario que busca las mejores condiciones.El motor Smart Inverter que LG incorporó a sus lavadoras, permite un ajuste muy eficiente del consumo de energía, según la potencia solicitada. Este motor tiene una protección gracias a una fibra de vidrio, que bloquea al polvo, insectos y humedad del exterior. Este tipo de tecnología cuenta con dos agregados:- Smart Motion, que es un sistema de rotación del tambor que arroja potentes chorros de agua, sumadas a tres tipos de movimientos (oscilar, rotar y girar).- TurboDrum, que otorga un lavado en fuertes corrientes de agua para eliminar las manchas más complicadas.- WT19BPB:de ropa, es un top de ventas en el mercado, ya que cuenta con la mayoría de los aditamentos que tiene de beneficio la compañía de Corea del Sur. El tambor está hecho de acero inoxidable, la forma de carga de la ropa es por arriba y cuenta con tecnología Smart Inverter, con TurboDrum incluido.- WT17BSS6H: si buscas, este modelo te aparecerá como uno de los primeros en cualquier búsqueda. Pudiendo soportar hasta 17 kg, tiene tipo de carga superior, su tecnología es Smart Inverter y cuenta con otras funciones como la turbowash 3d, que combina 3 movimientos de lavado para generar una circulación de agua multidimensional para generar mejores resultados; además de tener la funcionalidad Motion 6 DD, que cuenta con 6 movimientos diferentes por cada programa: desenreda, refriega, agita, frota, oscila, comprime y golpea con agua.La lavadora es un electrodoméstico de vital importancia para nuestra vida diaria, ya que nos servirá para economizar mucho tiempo que gastaríamos lavando a mano y que podemos aprovechar en ocuparnos de otros trabajos del hogar o simplemente descansando. Al buscar lavadoras en oferta , tienes que pensar, no solamente en precios, sino en las cualidades ahorrativas que te puede generar el aparato, la calidad del producto o la capacidad de carga, sobre todo dependiendo si no vives solo.Los usuarios, últimamente, reconocen la importancia del ahorro energético. Algunasapuntan a esto y permiten al comprador contar con productos que sean buenos y eficientes, tanto para su bolsillo como para el medio ambiente, una necesidad cada vez más necesaria en nuestros tiempos.El consumo de electricidad es un factor importante al comprar estos productos y en los últimos años se han establecido clasificaciones energéticas para poder reconocerlo. Estas etiquetas en escala califican los límites de consumo dentro de distintas clases, siendo la clase A los de mejor calidad. Muchos de ellos ya están disponibles en el país.Lasse diferencian en 2 alternativas, las que son de carga frontal y las que tienen la posibilidad de ser cargadas desde el lado superior. A estas se les suma una tercera categoría que engloba a aquellos aparatos que funcionan tanto de lavadoras como de secadoras.- La de carga frontal puede que sea el modelo más solicitado depara domicilios particulares. La carga de ropa se realiza desde el frente del equipo y la disposición del tambor interno hace que sea el tipo de lavadora con interior más ancho, ideal, sobre todo, para casas con muchos familiares donde deberán lavarse muchas prendas.- Los de carga superior tienen una abertura en la parte alta del modelo, estando el tambor colocado en otra posición en comparación al anteriormente mencionado. Esto hace que el equipo sea menos ancho, pero más alto, ideal para casas con espacios reducidos. Además, el tener el acceso por arriba hace que no tengas que agacharte para poner o retirar la ropa y las personas con problemas de espalda estarán agradecidos.- Laslas completan las lava-secadoras, que, justamente, cumplen la función de lavado y secado, todo en un mismo aparato, para ahorrar más espacios. La desventaja de estos modelos es que se reduce la capacidad del tambor en su función secadora, por lo que debes retirar ropa.Las lavadoras LG son una garantía de calidad y si estás interesado en adquirir una, puedes ir a cualquier tienda de electrodomésticos, visitar los negocios multimarca o bien ingresar a las plataformas online de estos mismos locales, que te permitirán conseguir los mejores productos al mejor precio.