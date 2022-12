Entrerriano recuperó la visión: pudo ver a su nieto y el triunfo de la Selección

on la esperanza en recuperar la visión, este miércoles el entrerriano oriundo de Colón, Roberto Monzón , se puso en manos de los médicos de una clínica de Concordia. “La operación fue un éxito. Ahora veo”, le confirmó a, pasada la cirugía.Después de toda una vida de padecer una miopía progresiva degenerativa, escuchó las palabras más esperadas: “Ya no tenés más miopía”.Un par de días después, en proceso de “asimilar y tomar dimensión” de lo que está viviendo luego de dos décadas, contó más detalles: “Estoy tratando de adaptarme a los colores, a las formas. Es una alegría inmensa”.“No puedo describir lo que sentí cuando vi a mi nieto”, repasó sobre aquel sueño que contaba la semana pasada. “También a mis hijos, vecinos y amigos, después de tanto tiempo”, aseguró.Con todos los recaudos lógicos de este periodo de recuperación y adaptación, hasta pudo disfrutar del triunfo de la Selección Argentina en cuartos de final del Mundial. “Pensaba: ‘Qué bárbaro, se ve bien’”, expresó todavía asombrado. Y a modo de dimensionar la cantidad de años sin visión y todo lo que ha pasado en este tiempo, repasó que -entre las cosas que vio por primera vez- estuvo el rostro de Lionel Messi.“Uno guarda todo en la memoria. Ese último momento en que viste, está ahí, como una foto. Y hoy abriste los ojos y cambió todo. Así es la vida”, reflexionó.Si bien los dos ojos fueron intervenidos, tal como los especialistas le habían adelantado, no hubo nada que hacer con el derecho. “El nervio óptico está bien, pero la retina se desintegró completamente”, explicó Roberto.En cuanto al ojo izquierdo, en este momento tiene entre un 60 y 70 por ciento de visión y el pronóstico es favorable. “En un par de meses vamos a evaluar el porcentaje real”, le anunciaron.En tanto, continúa la campaña solidaria para recaudar el dinero que le resta abonar de la operación quirúrgica. “Tengo dos meses para juntarlos, pero vamos bien. Seguimos haciendo rifas”, contó.Se puede realizar un aporte a través del siguiente CBU: 0110201930020109481697 o comunicándose a los teléfonos 3447 523045 / 557460