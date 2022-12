Argentinos tuvieron problemas de hospedaje en Qatar: el gobierno lo destrabó

Cientos de argentinos y argentinas se vieron hoy afectados con el hospedaje que habían contratado en el Mundial de Qatar 2022 por una polémica y sorpresiva decisión del Comité Organizador, que bajó la instrucción de no renovar las reservas que se habían vencido.





Luego de la sufrida pero festejada clasificación a la semifinal tras la victoria por penales sobre Países Bajos, cientos de fanáticos amanecieron con la noticia de la imposibilidad de renovar el hospedaje de cara al partido del próximo martes ante Croacia.



Luego de varias horas de preocupación y tensión, la embajada argentina en Doha intervino ante el Comité Supremo de Qatar y logró revertir la decisión que se había dado a la agencia encargada de los hospedajes (Qatar Accommodation Agency).



Sin mediar aviso, los complejos más habitados por argentinos recibieron la orden de no renovar las reservas y dejaron a cientos de compatriotas con las valijas en la calle.



Uno de los lugares más perjudicados fue el Barwa Barahat Al Janoub.



El complejo ubicado a unos 30 kilómetros al sur del centro de Doha fue y es uno de los que más argentinos recibió porque es la oferta más económica y además ya es reconocido por ser punto de encuentro para las previas de los partidos.



De acuerdo al testimonio de los hinchas que pudo recoger Télam durante todo el día, el problema no fue solo en el Barwa Barahat Al Janoub sino que también hubo situaciones parecidas en otros como el Al Sadd y en los departamentos alquilados a través de la FIFA.



A los que se les vencía la reserva durante la jornada de hoy directamente les daban un horario para dejar la habitación.



"Estamos en la zona de Al Sadd y tenemos que desalojar a las 18. Estamos con menores. Es vergonzosa la arbitrariedad. Estamos desde el 18 de noviembre y sin notificarnos no nos dejan seguir alquilando", reclamó uno de los fanáticos.



"La respuesta es que nos vayamos a alojar a hoteles o cruceros", informó otro con indignación.



La intención del Comité Supremo que organiza la Copa del Mundo era -por un tema de costos- cerrar la mayor cantidad de los complejos habitacionales "más baratos", dejar solo a las personas con reserva y centralizar el resto en la zona más concurrida de Doha.



Sin embargo, las opciones ofrecidas superaban ampliamente el presupuesto de los argentinos que en el Barwa pagan entre 84 y 102 dólares la noche.



A través de grupos de WhatsApp y mediante las redes sociales, los argentinos se organizaron rápidamente y con el respaldo diplomático lograron revertir la polémica decisión de la organización.



Luego de un largo y estresante día, cerca de las 18 hora de Qatar los y las hinchas pudieron resolver el hospedaje mediante la página oficial.



Sin embargo, pasado el mediodía y con la presencia de un representante de la Embajada en el Barwa, otros tantos habían podido hacer la gestión de manera personal y volver a los departamentos.