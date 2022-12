Messi: “Argentina demuestra que sabe jugar cada partido con la misma intensidad”

Sociedad Argentina venció por penales a Países Bajos y está en semifinales del Mundial

El equipo argentino se encaminaba al triunfo en los 90 minutos con tantos de Nahuel Molina (35m.PT) y Messi (28.PT), de penal, hasta que el ingresado Wout Weghorst (38m.y 56m.ST) decretó la igualdad que estiró la definición.Argentina se metió entre los cuatro mejores del Mundial de Qatar 2022 y jugará el martes que viene con Croacia en semifinales, al vencer a Países Bajos por 4 a 2 en la definición con tiros desde el punto del penal tras empatar 2 a 2 al cabo de los 90 minutos y los 30 de tiempo suplementario.Tras el partido, el capitán del seleccionado Argentino brindó declaraciones a los medios y dijo que “fue un desahogo muy grande, sufrimos demasiado por cómo se dio todo y no era para que vayamos a penales, pero son los cuartos de finales del mundial y pasamos”.Al consultarle por el empate, dijo que “fue con mucha bronca, no era para que termine así”. El delantero del Paris Saint Germain tampoco escatimó críticas y cuestionamientos hacia la figura del árbitro español Antonio Mateu Lahoz, de quien sostuvo que “no estuvo a la altura” de un partido de estas características.“No quiero hablar del árbitro porque no podés ser sincero, porque te sancionan (la FIFA). No se puede poner un árbitro así en este tipo de partidos”, reiteró el máximo goleador del seleccionado argentino, que lleva cuatro conquistas en este Qatar 2022.Por otro lado, el astro futbolístico detalló que su próximo rival, Croacia es “una gran selección, tiene jugadores muy buenos y hace tiempo que están trabajando con el mismo técnico”.