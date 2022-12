El consumo de energía en Gualeguaychú alcanzó niveles históricos

La Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú informó que el consumo en la ciudad está llegando a niveles históricos. En horas de la tarde, y en momentos previos del partido entre Argentina y Países Bajos, hizo llamado al consumo responsable a los efectos de no tener que llegar a dichas interrupciones del servicio eléctrico.



En definitiva, de reducirse el consumo -haciéndolo de manera racional y solidaria- tal vez no se llegue a los cortes, pero de no ser así los picos de consumo que se están registrando obligarán a los mismos. (Máxima online)