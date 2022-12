Con picos de 44º C, sigue la ola de calor en el país y Entre Ríos supera los 39

Para que se determine ola de calor debe haber al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas superiores a los valores umbrales de cada localidad.

Con temperaturas que superaban esta tarde los 35 grados en la mitad del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró ola de calor para la ciudad de Buenos Aires y localidades de doce provincias, con picos superiores a los 44 grados en algunas localidades. Mientras que las lluvias aisladas pronosticadas para las próximas horas no lograrán que el calor ceda y recién para el martes a la mañana se espera algo de fresco.El ranking del organismo que registra las temperaturas de los observatorios meteorológicos de todo el país advirtió que a las 14 la ciudad más calurosa era Las Lomitas, en Formosa, con 44,2 grados, seguida por la localidad salteña de San Ramón de La Nueva Orán con 42,7 y la capital de Santiago del Estero, con 41,8.También superaron los 35 grados en el reporte de las 14 varias localidades de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Chaco, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Misiones, Jujuy, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires.En tanto, la sensación térmica más elevada se registraba en la ciudades chaqueñas de Resistencia, con 49,4 grados, y en Presidencia Roque Sáenz Peña con 48,1.Por la intensidad del calor, el SMN mantiene bajo alerta roja, la máxima establecida, a la ciudad de Buenos Aires y localidades de diez provincias del centro y norte del país.El organismo afirmó que estas marcas térmicas son consideradas "muy peligrosas" y que "pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por ello recomienda aumentar el consumo de agua, no exponerse al sol en exceso, menos en las horas centrales del día (entre las 10 y las 16), evitar comidas muy abundantes y prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.Según las proyecciones del SMN, desde hoy se van a dar algunas tormentas y lluvias en el centro del país, en la región pampeana sobre todo, pero no producirán un descenso de temperaturas. Este mediodía comenzaban a registrarse las primeras tormentas en el norte de La Pampa y sudoeste de la provincia de Buenos Aires", indicó a Télam Fernández y advirtió que la probabilidad de lluvias en la Ciudad "es baja"."De haber alguna lluvia, será muy aislada y no cambia la masa de aire, así que siguen las condiciones cálidas", señaló la meteoróloga y adelantó que "no se viene el alivio".En ese sentido, agregó que "qui"Lo que sí va a ocurrir es que mañana va a arrancar con más nubosidad y vamos a tener vientos un poco más del este, por lo que es posible que las máximas no sean tan altas, alrededor de los 31 o 32 grados, pero el día arranca muy cálido con mínimas de entre 23 y 24 grados", dijo la especialista.Por la masa de aire cálido que afecta principalmente al norte argentino y llega hasta el centro de Cuyo y la región pampeana, en la totalidad de La Rioja y Catamarca rige la alerta roja con máximas pronosticadas de 42 y 43 grados para la jornada, al igual que para el noroeste de San Juan, norte de San Luis, este de Mendoza, sur de Santa Fe y de Entre Ríos, y gran parte de Córdoba y Corrientes.La ciudad de Buenos Aires y varios partidos del conurbano bonaerense, donde ya se superaron temperaturas de 36 grados, también continuaban con alerta roja para este feriado puente.El resto de las provincias del norte y centro del país seguían bajo alerta meteorológica por calor, pero con niveles naranja y amarillo que implican desde un riesgo moderado a leve en la salud.Respecto al pronóstico para los próximos días, Cindy Fernández indicó que "lo más fresco que vamos a experimentar será la mañana del martes que viene"."Ahí sí quizás, a la noche, vamos a poder abrir la ventana y nos va a dar un respiro. Pero solamente ese día porque a partir del miércoles estamos hablando de temperaturas bastante por encima de los 30 grados otra vez", advirtió.Fernández concluyó que "".En este cierre de primavera con un calor sofocante, el organismo meteorológico anticipó que se prevé un verano con temperaturas por encima de lo normal en el centro del país -en particular en Buenos Aires y La Pampa-, al tiempo que se mantendrán las condiciones actuales de sequía con "una alta probabilidad" de registrar lluvias por debajo del promedio en el Litoral y el norte de Buenos Aires.