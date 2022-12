Este viernes 9 de diciembre, en el Predio Ferial Concordia y el Centro de Convenciones, comienza la Fiesta Nacional de la Citricultura y finaliza el domingo próximo. Entre los artistas principales se destacan la participación de “La Mancha de Rolando”, “Rusherking”, “Chaqueño Palavecino”, “Los Charros” y “Lucas Sugo”.



Está previsto que la jornada de este viernes, la apertura del predio sea a las 19 y el corte de cintas e inauguración oficial a las 19.30. Mientras que las actividades en el escenario principal comenzarán a las 20. Asimismo, el ingreso al predio podrá realizarse por Avenida San Lorenzo, Próspero Bovino o Gobernador Cresto; pudiendo llevar llevar los asistentes sillones y reposeras, pero no se les permitirá acceder con alimentos y bebidas.



Los interesados pueden adquirir estas ubicaciones preferenciales en las boleterías de calle Gobernador Cresto de 8 a 12. (Se aclara también que, si hubiera algún remanente de ubicaciones fuera de estos horarios, se comercializarán en las mismas boleterías de 19 a 23).



El día viernes las ubicaciones preferenciales tendrán un costo de $1000 por espectador y se venderán hasta 2000 ubicaciones (sin silla). El sábado y domingo se dispondrán de 1000 sillas, también a un costo de $1000 cada una. (Los menores de 2 años que no ocupen sillas, no abonarán ingreso al sector de ubicaciones preferenciales). Grillas artísticas Viernes 9 de diciembre: Cuadro folclórico tradicional; La Rockabilly; Bicho Raro; Maniquí; Santi Borda; La Mancha de Rolando y Rusherking, como plato fuerte de la noche.



Sábado 10 de diciembre: Cuadro folclórico tradicional; Alma Torres; Torales Dúo; Los Hermanitos Roldán; Show de Carnaval y un cierre a cargo del Chaqueño Palavecino. Además, se elegirá a las Embajadoras de la Fiesta Nacional de la Citricultura.



Domingo 10 de diciembre: Cuadro folclórico tradicional; Resenha Do Samba; La Don César; Sabe a Tamarindo; Los Charros y la clausura de la fiesta con el recital de Lucas Sugo.