Alerta roja, naranja y amarilla por calor: pronóstico para hoy y próximos días

Tras el breve alivio que trajeron las lluvias del jueves por la mañana, rigen en Entre Ríos, al igual que en la mayor parte del centro y norte del país, distintos niveles de alertas por temperaturas extremas.En los departamentos Victoria y Gualeguay hay advertencia roja por “efecto alto a extremo en la salud", con registros térmicos "muy peligrosos" que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.Paraná, La Paz, Diamante y Nogoyá figuran en "naranja: efecto moderado a alto en la salud". En estos departamentos las temperaturas pueden ser "muy peligrosas", especialmente para los grupos de riesgo.El resto de la provincia está en "nivel amarillo: efecto leve a moderado en la salud". Los registros pueden ser también peligrosos, "sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", explica el Servicio Meteorológico.El jueves el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta por tormentas fuertes que abarcaba a gran parte de Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y La Pampa, junto con una importante zona de Santa Fe y Córdoba. No obstante,El pronóstico prevé que el viernes iniciará muy caluroso y que las temperaturas máximas llegarán a los 40 grados., al tiempo que no se descartan tormentas aisladas. Else presentaría con cielo algo nublado y registros térmicos de, con probabilidad de lluvias, aunque la temperatura podría llegar otra vez a los 35 grados, para dar paso luego a un descenso que haría que. Sin embargo, el jueves volverían las temperaturas extremas.