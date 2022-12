Confirmaron la cartelera artística de la Fiesta de la Citricultura

Se detallaron los números artísticos de la 45° Fiesta Nacional de la Citricultura que quedará inaugurada este viernes 9 de diciembre y continuará hasta el domingo 12, en el Predio Ferial Concordia y el Centro de Convenciones. Entre los números principales se destacan La Mancha de Rolando, Rusherking, El Chaqueño Palavecino y el uruguayo Lucas Sugo.



En cada jornada, la apertura del predio será a las 19. Comenzando las actividades en el escenario principal a partir de las 20. El ingreso al predio puede realizarse por Av. San Lorenzo, por Próspero Bovino o por Gobernador Cresto; pudiendo llevar los asistentes sillones y reposeras, si bien no se les permitirá acceder con alimentos y bebidas.



Si bien la entrada general al predio es totalmente libre y gratuita, quienes deseen adquirir ubicaciones preferenciales en la platea frente al escenario podrán hacerlo a un costo de $1000 cada noche. Estas ubicaciones se comercializarán el mismo día del evento, para disfrutar de las bandas que se presenten cada noche. (No se venderán reservas anticipadas para los días siguientes).



Los interesados pueden adquirir estas ubicaciones preferenciales en las boleterías de calle Gobernador Cresto de 8 a 12. (Se aclara también que si hubiera algún remanente de ubicaciones fuera de estos horarios, se comercializarán en las mismas boleterías de 19 a 23).



El día viernes las ubicaciones preferenciales tendrán un costo de $1000 por espectador y se venderán hasta 2000 ubicaciones (sin silla). El sábado y domingo se dispondrán de 1000 sillas, también a un costo de $1000 cada una. (Los menores de 2 años que no ocupen sillas, no abonarán ingreso al sector de ubicaciones preferenciales). Grilla Artística Viernes 9 de diciembre: Cuadro folclórico tradicional; La Rockabilly; Bicho Raro; Maniqui?; Santi Borda; La Mancha de Rolando; Rusherking.



Sa?bado 10 de diciembre: Cuadro folclórico tradicional; Alma Torres; Torales Dúo; Los Hermanitos Roldán; Show de Carnaval; Chaquen?o Palavecino. Este sábado se elegirá también a las Embajadoras de la Fiesta Nacional de la Citricultura.



Domingo 10 de diciembre: Cuadro folclórico tradicional; Resenha Do Samba; La Don César; Sabe a Tamarindo; Los Charros y Lucas Sugo.