Pronostican un verano "más cálido de lo normal" en la región Litoral

A pocos días de comenzar el verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un pronóstico para los meses de diciembre, enero y febrero que prevé temperaturas por encima de lo normal en el centro del país -en particular en Buenos Aires y La Pampa-, al tiempo que se mantendrán las condiciones actuales de sequía con "una alta probabilidad" de registrar lluvias por debajo del promedio en el Litoral.



En tanto, se prevén temperaturas normales o superiores a la normal para el sur del Litoral, Córdoba, la región de Cuyo y el oeste de Patagonia; mientras que hay una mayor probabilidad de que se registren temperaturas dentro de los parámetros normales en el norte del país y en el este y sur de Patagonia.



El organismo nacional también advirtió que "no se descarta una mayor frecuencia de temperaturas máximas extremadamente altas en gran parte del país".



El pronóstico indica las probabilidades previstas para cada categoría (superior, normal e inferior) en cada región del país para el trimestre, pero no señala valores de la variable pronosticada.



Respecto a las precipitaciones, existe una "alta probabilidad" de alrededor del 50% de registrar lluvias por debajo del promedio en el Litoral y el norte de Buenos Aires. Asimismo, pueden esperarse lluvias normales o inferiores a lo normal en el este de Salta, Santiago del Estero, Córdoba y el oeste y sur de Patagonia.



En La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el este de Patagonia las lluvias pueden estar dentro de los parámetros normales para el trimestre.



En cambio, en gran parte de Cuyo y el NOA hay una probabilidad del orden del 40% de que las precipitaciones sean normales o superiores a lo normales.



También, el reporte indicó que dadas las condiciones actuales de sequía sobre una amplia región del país y ante la persistencia del fenómeno de "La Niña" sumado a un pronóstico desfavorable de lluvias se recomienda seguir las actualizaciones de los informes de sequía como así también con los pronósticos de más corto plazo.



El informe se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.



Por otro lado, el SMN también publicó que durante noviembre se destacó "el gran contraste de temperaturas" en la mayor parte de la Argentina, con temperaturas extremas de frío y calor que rompieron récords en varias ciudades.



A nivel país fue el noviembre más cálido alguna vez registrado (+1.8°C), y varias localidades rompieron el récord de temperatura máxima media más alta para noviembre, como Esquel 31,2°C (3/11), Gobernador Gregores 32,2°C (5/11), Río Grande 23,6°C (5/11) y Ezeiza 38,6°C (24/11).



A su vez, con la llegada del calor extremo en la segunda parte del mes diversas ciudades registraron ola de calor, como San Luis, Córdoba y Rosario.



Por otro lado, el fenómeno de La Niña, que ya transita su tercer año consecutivo, fue el principal factor para impedir la formación de lluvias en sectores del norte, noreste y centro-este de la Argentina.



Con las temperaturas elevadas y las escasas precipitaciones se agravaron las condiciones de sequía y la zona núcleo y la región central del país ya registran el año más seco en más de seis décadas.