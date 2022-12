Abren en Argentina el primer laboratorio de tecnología 5G para emprendedores

Alrededor de una decena de emprendedores por día podrán hacer uso del primer laboratorio de 5G instalado en la Argentina por Wayra, el fondo corporativo de inversión de Telefónica, Wayra, para que testeen esta tecnología en sus procesos de negocios.



A partir del 1 de enero, las empresas en condición start up que hayan superado la validación por parte de Wayra, podrán acceder a este espacio instalado en el edificio de la Fundación Telefónica, en el barrio porteño de Recoleta.



Otros dos laboratorios similares ya funcionan en Chile, dónde las compañías ya están desplegando redes de 5G, y en Colombia, país en el que aún no está presente esta tecnología.



En el caso de Argentina, desde el Gobierno nacional aseguran que en el primer semestre del año próximo se realizará la licitación de espectro radioeléctrico para 5G.



Desde el sector privado, por su parte, las empresas coinciden en señalar la importancia de que no existan interferencias en las frecuencias que se van a licitar, las habilitaciones municipales para el despliegue de antenas, y que el pliego priorice las inversiones por sobre el valor del espectro radioeléctrico, entre otras cuestiones.



En la presentación del laboratorio, el director de Asuntos Públicos de Telefónica Movistar Argentina, Alejandro Lastra, señaló "ya hubo reuniones" con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en el marco de la política de diálogo dispuesta desde el organismo.



Indicó también que "ya se activaron" las autorizaciones para importación de equipos que estuvieron demoradas antes de la aplicación del nuevo sistema.



"El circuito es semanal, nosotros establecemos nuestras prioridades y se van atutorizando", indicó Lastra en diálogo con la prensa, al terminar la presentación del nuevo laboratorio.



En diálogo con Télam, el CEO de Wayra Hispam, Agustín Rotondo, precisó que el fondo de inversión destina "hasta 400.000 dólares" por proyecto.



Tanto en Argentina, como en Colombia y Chile, el laboratorio cuenta con una red de 5G desplegada por la empresa Ericsson, cuyo responsable de Relaciones Institucionales en Argentina, Facundo Fernández Begni, destacó la importancia de este tipo de tecnología para el desarrollo de soluciones de Internet de las cosas.



"Para Ericsson 5G es más que una nueva red, es una verdadera plataforma de innovación, estamos hablando de la posibilidad de transformar las sociedades, brindar beneficios y nuevos negocios para los distintos sectores de la economía", remarcó.



Como parte de la inauguración, se realizaron dos demostraciones: una de realidad aumentada apoyada en 5G por parte de Ericsson, y otra de soluciones de IOT aplicadas a la medicina, a cargo de la startup Hiper PBX, impulsada por Wayra Hispam.