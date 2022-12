Cooperativa La Ganadera se sumó a Once por Todos al donar alimentos a un Hogar

Ayudar Hace Bien

Este jueves 8 de diciembre tendrá lugar una nueva edición de Once por Todos. En el marco de la cantidad de instituciones que se suman y extienden su mano para ayudar a hospitales, escuelas, comedores y merenderos, la cooperativa “La Ganadera” de General Ramírez decidió sumarse al gesto de la solidaridad a través de una donación de alimentos no perecederos al comedor de la Casa del Niño y el Joven de esa localidad.Once por Todos - Ayudar Hace Bien ha crecido y sigue sembrando y cosechando frutos en todos los generosos corazones solidarios. Y a ese sendero de solidaridad se suma la cooperativa “La Ganadera” de General Ramírez con una donación de productos no perecederos al comedor de la Casa del Niño y el Joven de esa ciudad. “Es una institución que reúnes a jóvenes de condición humilde, de escasos recursos, a la que siempre se les colabora con el almuerzo y bienvenido sea el ayudarlos a tener una mejor calidad de vida”, comunicó ael ingeniero agrónomo Daniel Dechanzi.“La Ganadera, permanentemente, colabora con escuelas, el hogar de ancianos, el cuartel de bomberos y en la época de pandemia se hicieron donaciones a hospitales y centros de salud. En todas las localidades donde la cooperativa tiene sucursales o unidades de negocios se colaboró en pandemia otorgando productos y medicamentos”, repasó el especialista que integra la entidad.Consultado a Dechanzi sobre los motivos por los que decidieron sumarse al gesto de solidaridad en General Ramírez, éste fundamentó: “La Cooperativa permanentemente trata de colaborar con distintas entidades y en ese sentido tenemos un sentido de colaboración hacia la comunidad. Nos viene bien el colaborar y estar presentes porque es una oportunidad y queremos sumarnos a la linda intención de Once por Todos”.El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, este jueves 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de