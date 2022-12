Advierten sobre la venta de un pan dulce con fechas de vencimiento adulteradas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que la firma Postres Balcarce S.A. detectó la comercialización de unidades del producto "Masa dulce de panadería con trocitos de chocolate - Tipo Pan dulce, PAN DULCE CON TROCITOS DE CHOCOLATE, marca Balcarce", peso neto 500 g con la fecha de vencimiento adulterada.



Las actuaciones se iniciaron a partir de un reclamo realizado por un consumidor ante la mencionada firma, la cual se puso en contacto con la Administración indicando que no elaboró el producto en el transcurso del año 2022. Asimismo, manifestó que la tipografía del lote y fecha de vencimiento no corresponden a los utilizados por la empresa, y habrían sido insertados en forma clandestina por personas ajenas a Postres Balcarce SA.



La ANMAT se encuentra realizando acciones de fiscalización junto con la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios - DIPA del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.



Por lo expuesto, y al no poder garantizarse la calidad e inocuidad, la ANMAT recomienda a los consumidores que se abstengan de consumir el producto "Masa dulce de panadería con trocitos de chocolate - Tipo Pan dulce, PAN DULCE CON TROCITOS DE CHOCOLATE, marca Balcarce", peso neto 500 g, con fecha de vto. 2023. Asimismo, quienes lo tengan en su poder para su expendio deben cesar con su comercialización y comunicarse con la autoridad sanitaria de su localidad.