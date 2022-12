Bilardo ve los partidos de Argentina y disfruta con el rendimiento del equipo

El ex ayudante de Carlos Bilardo en la Selección argentina Miguel Lemme reveló que el ex entrenador Carlos Bilardo sigue de cerca los encuentros de la "Albiceleste" y se mostró muy conforme con las actuaciones en estos cuatro encuentros hasta el momento, además de ver también otros cotejos del Mundial Qatar 2022.



"Bilardo ve el Mundial y está contento con el rendimiento de la Selección", expresó Lemme en una entrevista radial.



El histórico ayudante del "Narigón" lo acompaña constantemente mientras atraviesa un estado de salud delicado.

“Está bien que la familia no le contó lo de Diego y el Tata (José Luis Brown), porque no podemos solucionar nada contándole y aparte le puede hacer mal. Lo que sí, el otro día, una vez sola me preguntó sobre Diego”, reveló Lemme en Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.



Y detalló: “El otro día pasaron un flash por la televisión y él me pregunta ‘¿Dónde está el 10?’, y yo enseguida le contesté: ‘No sé dónde anda el loco, que se yo dónde estará ese muchacho’”, dijo y agregó: “Se enganchó con una imagen de Maradona y preguntó”.



Lemme fue campeón como jugador de Estudiantes de La Plata en el Torneo Metropolitano de 1982 y luego pasó a ser ayudante de Bilardo de aquel equipo que encabezó Diego Maradona en el Mundial México 1986, en el que el elenco nacional se consagraría campeón en la final ante Alemania por 3 a 2.



El estado de salud de Bilardo no es el mejor, ya que hace algunos años, en 2018, fue diagnosticado con el síndrome Hakim- Adams, el cual es neurodegenerativo por lo que necesita atención y cuidados constantes para asistirlo en cuanto tenga algún signo de debilitamiento.