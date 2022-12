Estudiantes crearon una aplicación para personas con Alzheimer

Estudiantes de séptimo año de la Escuela Secundaria Técnica N°5 de Mar del Plata desarrollaron “Recordame”, una aplicación única en su tipo en todo el mundo destinada a ayudar de manera integral a las personas con Alzheimer.



Lo que surgió como una pequeña idea dentro del aula en la Tecnicatura de Informática Profesional y Personal, está camino a transformarse en una valiosa herramienta de enorme alcance y utilidad. Ya hay una organización dispuesta a financiarla para que prospere y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos va camino a declararla de interés.



“Recordame” es una aplicación multimedia para Andriod e IOS que permite ayudar a personas con Alzheimer mediante reconocimiento facial, reconociendo a un ser querido de otro que no lo es.



“La app cuenta con actividades de rehabilitación cognitiva, geolocalización para que la familia pueda saber donde está la persona y no se pierda, y a su vez incluye un repertorio de canciones”, contó, orgullosa, la docente Paola Flament.



Esta última particularidad de la app, la música, es un elemento clave. Según los especialistas consultados para el desarrollo de esta herramienta, neurólogos y psiquiatras, los estímulos musicales “son de gran ayuda para mantener los recuerdos”.



“Recordame” contiene a su vez una serie de juegos y imágenes especialmente diseñadas para que funcionen como estímulos visuales y cognitivos para las personas con Alzheimer. Además, incluye información de contención para la familia.



La aplicación “hoy se encuentra en su etapa final y será terminada por los alumnos de séptimo año de 2023“, quienes estarán acompañados por sus impulsores, el grupo del actual séptimo año que desarrolló “Recordame”: Gaspar Liboreiro, Lucas Panasía, López Facundo, López Agustín, Sanna Nicolás y Tanta Carlos.



Compromiso y orgullo

Fue mucho más que crear una aplicación. Los estudiantes, de entre 18 y 19 años, debieron aprender y meterse en la piel de las personas con Alzheimer e involucrarse en sus dificultades y necesidades cotidianas.



A lo largo del año, los estudiantes se comprometieron al 100% con la creación de esta aplicación única en el mundo. Aprendieron a utilizar nuevas tecnologías, se interiorizaron sobre cómo las personas sufren la enfermedad, se organizaron para trabajar en equipo y debieron resolver distintos obstáculos a lo largo del proceso.



Tanto la docente Paola Flament como su colega Pablo Abdala Achaval, al igual que los directivos Arturo Francescone y Héctor Scaglione, se encuentran “totalmente orgullosos” por “el enorme compromiso asumido con los chicos”.



Los docentes destacaron su “responsabilidad, creatividad y los conocimientos adquiridos más allá de los contenidos curriculares”.



“Nos llena de orgullo lo que han creado los chicos y refleja el espíritu solidario de la escuela, que busca siempre soluciones para distintos problemas de la comunidad. Esperamos que Recordame tenga un gran impacto en toda la sociedad, no tenemos dudas de que así será”, comentó la docente.



Gestos de apoyo

Los jóvenes desarrolladores marplatenses y sus docentes esperan que “Recordame” tenga una “muy buena proyección”.



De manera solidaria, una reconocida empresa láctea brindó su apoyo al desarrollo, aportando “herramientas para la planificación y ejecución del proyecto”, como así también conocimiento sobre la viabilidad y la competencia del producto a desarrollar”.



Por su parte, el Rotary Club de Mar del Plata le comunicó al establecimiento educativo que estaría dispuesto a subvencionar la aplicación, al tiempo que la Cámara de Diputados bonaerense ya expuso voluntad para declararla de interés legislativo. (La Capital MDP)