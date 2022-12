La Policía advierte y alerta sobre las estafas virtuales: las nuevas modalidades

La División de Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos alertó una vez más sobre las estafas virtuales de las cuales son víctimas muchas personas en el día a día.



En este sentido, dieron a conocer cuáles son los engaños que se están viendo últimamente: Modalidad estafa virtual de transferencias falsas por compras de productos a la venta en el apartado Marketplace de la red social Facebook

Esta modalidad es muy utilizada actualmente, consiste en que la víctima posee un artículo a la venta en el apartado Marketplace de Facebook, por el cual la contactan ya que estarían interesados, comúnmente la negociación pasa a WhatsApp y al acordar algún monto por la venta (dinero que previo acuerdo se rendiría por una transferencia), el estafador le envía a la víctima un comprobante por una transferencia realizada a la cuenta de esta por un monto superior al acordado, por lo que inmediatamente el delincuente comienza desesperadamente a enviarles mensaje a la víctima de que se equivocó, que si le ingresa el dinero no haga nada, que ya hizo el reclamo en su banco que la estarán contactando. Luego se recibe un llamado donde al atenderlo se presenta un supuesto empleado del banco quien manifiesta intenciones de ayudar a las partes con el error que hubo en la operación en cuestión, este supuesto empleado nos indica una serie de pasos en los que terminas enviándole dinero a una cuenta X.



¿Como detectamos esta modalidad de estafa?: Los tips que un ciudadano debe tener en cuenta al momento de realizar una venta por la plataforma en cuestión y no caer en la modalidad de estafa antes descripta son:

1) Siempre que agendamos el contacto telefónico de la supuesta persona interesada en el producto que vendemos, en el perfil de WhatsApp figura como que trabaja en una empresa de transporte.

2) El estafador interesado en comprar el producto que ofrecemos, quiere a toda costa realizar una transferencia para reservar el producto sin haberlo visto previamente.

3) Al observar detenidamente el comprobante por la transferencia que nos realiza el estafador, el mismo presenta múltiples errores, como por ejemplo: solamente se leen los datos de la cuenta de la víctima, al hacer zoom en algunos sectores del mismo se observan distintos tipos de letras, tonos en las mismas.

4) Cuando recibimos la llamada supuestamente del banco, normalmente son en horarios en los que las entidades bancarias no operan.

5) Las llamadas que recibimos en ocasiones son por medio de WhatsApp.

6) El estafador nos alude que se equivocó en la transferencia ya que la hizo la mujer debido a que el se encuentra viajando.

7) Si se presta atención a los pasos que el supuesto empleado del banco nos indica, podemos detectar que el mismo nos lleva a la opción de realizar una transferencia y hasta nos brinda un CBU.



Recomendaciones Siempre que coloquemos a la venta algún producto en la red social Facebook y nos contacte un potencial comprador, es preferible corroborar su perfil para descartar que no sea falso, en cuanto al contacto telefónico siempre que nos figure como empleado de alguna empresa de transporte sospechar inmediatamente, en cuanto a la transferencia de dinero no aceptar ningún tipo de seña previo a un encuentro en persona con el interesado. Modalidad estafa virtual por medio de Mercado Libre

Esta modalidad consiste en que nos llega un mensaje a WhatsApp supuestamente de la empresa Mercado Libre, donde nos informan que un tercero está haciendo uso de nuestra cuenta para realizar una compra por un producto X, consultándonos si desconocemos esta operación y que en ese caso nos brindan la opción de desestimarla, por lo que normalmente uno acepta y es en ese momento que se nos brinda un link al cual se ingresa y terminamos realizando un pago a una cuenta X o sino también se recibe un llamado donde nos solicitan los datos de nuestra cuenta de Mercado Pago para poder inhabilitar la supuesta operación, momento en el que el estafador ingresa a nuestra cuenta y realiza las operaciones fraudulentas.



¿Como detectamos esta modalidad de estafa?

Se tiene que tener en cuenta:

1) Que tanto la plataforma de Mercado Libre o Mercado Pago no se contacta con uno de sus usuarios por medio de WhatsApp, correo electrónico o llamada.

2) Si se nos brinda un link para ingresar, ya sea por WhatsApp o Correo electrónico, no debemos ingresar ya que normalmente este es un link de pago.



Recomendaciones: Siempre que recibamos una de estas supuestas alertas no contestar, tampoco se recomienda ingresar a ningún tipo de link que se nos brinde, al recibir un llamado de una de las plataformas en cuestión, no brindar datos de las cuentas personales, ya que estos teóricamente poseen acceso a nuestra información desde su base de datos por lo que presumir que un empleado nos esté solicitando esta información es incoherente. Modalidad estafa virtual por compra en corralones desde las redes sociales

Esta modalidad ha incrementado este último mes, consiste en que las victimas encuentran en la red social Facebook perfiles falsos de corralones, los cuales ofrecen materiales de construcción para la venta, motivo por el cual uno comúnmente realiza la compra por la comodidad y facilidad que se nos ofrece, acordando como medio de pago una transferencia, a lo que posteriormente se coordina la entrega de los productos comprados y al momento de la entrega se debe realizar la transferencia del dinero; posteriormente se hace presente un flete en el domicilio de la víctima con los materiales negociados, al momento que las personas que se conducían en el transporte están descargando le brindan a la víctima la factura por la compra, por lo que uno le refiere que ya le hizo la transferencia a la cuenta que se nos había brindado telefónicamente, momento en el que estos empleados le informan a la víctima que no trabajan con esa modalidad de pago y que el número con el que uno estaba negociando no pertenece al corralon.



¿Como detectamos esta modalidad de estafa?

1) Se le brinda la facilidad a uno de comprar todo por forma virtual sin que nos apersonemos en el corralón.

2) El vendedor con el cual mantenemos contacto nos remarca que ni bien se haga presente el flete en nuestro domicilio, debemos automáticamente realizar la transferencia del dinero a la cuenta que nos brinda.



Recomendaciones: Siempre que queramos realizar una compra por un medio virtual, es recomendable que corroboremos el perfil que contactamos, como también el contacto telefónico que se nos brinda para comunicarnos. Es preferible que uno se haga presente en el corralón con el cual se contactó para confirmar que sea legítima la cuenta y el contacto.