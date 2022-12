Paranaense en Sidney: “El australiano no siente el fanatismo como el argentino”

La selección argentina se enfrentará contra Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El encuentro se disputará este sábado 3 diciembre a las 16 horas de nuestro país, en el estadio Ahmad Bin Ali.“Estoy a la espera de la partido, para nosotros será domingo a las 6; es un horario complicado. Entramos un rato más tarde al trabajo, la gente lo entiende aunque no son muy futboleros. El australiano le da más importancia al rugby, al cricket. En otras ciudades grandes de este país, como Melbourne, sí se han juntado a festejar: Australia, desde hace quince años, no pasa de fase, este año le tocó. Creemos que para este partido los australianos estarán un poco más motivados: algunos bares abrirán para a las 5 para que puedan juntarse a ver el partido”, contó a“A pesar de que no juegan mucho al fútbol, hay muchas canchas de césped natural. Se arman 11 contra 11; a veces somos 30 y jugamos todos”, relató.Y respecto de otras “tradiciones” que en Argentina se “viven a flor de piel”, en contraposición, en Australia “no ponen los partidos para ver en las escuelas. Sí en el trabajo, como en los bares, ponen los televisores para seguir los partidos”. Y agregó otro detalle: “Los australianos son muy apostadores, a las carreras de caballos, de perros, a todo”.Mencionó que para el partido de Argentina contra Polonia, “nos juntamos a festejar, éramos unos 50 argentinos. La gente nos filmaba, nos sacaba fotos; luego nos juntamos en un bar. Nos gustaría estar allá para festejar en este momento tan especial”.Dijo que en Sidney hay argentinos, de distintas provincias. “Vivo con un chico de Paraná, que lo conocí acá, también con uno de Buenos Aires; tenemos amigos de Tucumán. Somos un grupo grande argentinos que estamos trabajando acá, y estudiando”, aseguró.Está en Australia, desde hace cuatro meses. Antes estuvo viviendo en Alemania y en Dinamarca.Welschen afirmó que Argentina “ganará, sé que lo haremos. Creo que será por un 3 a 1”.“El australiano no siente el fanatismo como el argentino. Nunca se los va a ver eufóricamente alentando”, hizo hincapié.Como “cábala” ve los partidos de Argentina, “siempre en mi casa, con las mismas personas, sólo vamos rotando una amiga. Esperemos un excelente resultado y que sigamos en carrera”, dijo entre risas.