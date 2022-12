Mientras el país atraviesa una ola de calor, la nieve sorprendió a Jujuy

El fenómeno sucede en la ciudad de Abra Pampa y en la zona del yacimiento "Mina El Aguilar". "Está fresquito, con ganas de seguir nevando", dijo a Cadena 3 el coordinador de una cooperativa local.La comunidad de El Aguilar quedó azorada con una sorpresiva nevada que continua en estos momentos, aunque el sol intenta hacerse presente en esa localidad. Así a pocos días de las honras a la patrona Santa Bárbara previstas para el próximo domingo, vecinos y autoridades municipales se entusiasmaron con el imponente paisaje de cerros totalmente blancos, inmaculados como el manto de la venerada.

Si bien es cierto que la temperatura no descendió notablemente, los vecinos nuevamente buscaron su ropa de abrigo y a las primeras horas de hoy se dirigieron a las zonas altas del pueblo para tomar imágenes de ese fenómeno peculiar que no se registra desde hace décadas en el pueblo ya que no es casual que situaciones de estas características suceda en El Aguilar. En otras oportunidades mientras la comunidad honraba a su Patrona tuvo que afrontar intensas lluvias o granizadas.

La situación sorprendió a propios y extraños, así comunidades del interior de El Aguilar cómo Viscarra, La Poma, Casa Grande también están cubiertas con de nieve. Cabe mencionar que las rutas internas son transitables con mucha precaución y principalmente hay que prestar atención en la ruta de acceso al pueblo desde Tres Cruces.La nevada también llegó a zonas más altas de la Puna como Pirquitas y Coyaguayma, incluso en Cusi Cusi y Abra Pampa donde la temperatura descendió notablemente. Del mismo modo en localidades de la Quebrada como Vara y en la zona de El Hornocal se registraron nevadas.