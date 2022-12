Impacto en la policía por mirar el partido y audio de la jefa: habrá sanciones

Era un mensaje interno, pero se filtró y provocó ruido en la cúpula de la Policía. El fuerte reto que la jefa Liliana Zárate Belletti realizó en medio del partido de la Selección del miércoles, generó sospechas por las disputas dentro de la jefatura policial.Altas fuentes de la Central de Policía le aseguraron a ElDoce.tv que el audio formó parte de una "reacción espontánea". Afirmaron que la jefa "había dado las directivas antes y por eso salió a la calle a ver que se cumpliera".Según deslizaron, el personal que incumplió la disposición recibirá sanciones que "pueden ir desde una suspensión por algunos días o hasta un apercibimiento". No obstante, aclararon que no constituye una irregularidad que implique el pase a situación pasiva.Por otro lado, afirmaron que se piensan reforzar los operativos para el sábado, día en el que Argentina jugará ante Australia por octavos de final del Mundial de Qatar. "Las tareas se intensificarán en toda la zona de Patio Olmos", señalaron luego de los incidentes registrados el miércoles tras el triunfo frente a Polonia.Si bien desde la Jefatura de Policía consideraron que el mensaje "es parte de la cotidianeidad" y que "sólo se trató de corregir una situación del momento", dentro de las filas de la fuerza de seguridad consideraron que estuvo apuntado a algunos comisarios generales que mantienen diferencias con Zárate.El mensaje generó suspicacia en un momento en el que se definen los ascensos y retiros de oficiales dentro de la institución.En medio de esas conjeturas, en el entorno de la jefa remarcaron que el llamado de atención del miércoles no estuvo dirigido a alguna división en particular, sino que "se bajó línea a todos los generales de las áreas operativas", entre las que están Investigaciones, Caminera, Rurales, Seguridad Capital y Departamentales Sur y Norte.Aseguraron que "el reto fue para todos por igual" y afirmaron que la propia Zárate Belletti bajó de su auto y les llamó la atención a dos efectivos que estaban viendo el partido en un negocio a pocas cuadras de la Central. Fuente: (ElDoce)