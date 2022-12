Cómo es la maratón nudista que se realiza entre sierras y arroyos de Córdoba

Que existan multitudinarias maratones en Argentina no es algo nuevo. Pero hay un evento puntual que se realizará el 11 de diciembre en Córdoba y se trata de la maratón nudista, que se realiza todos los años desde 2005.Los participantes pueden optar por recorrer tres o seis kilómetros, pero hay una exigencia que es inevitable: la ropa debe quedar en la línea de partida.Se trata de una maratón que va por la edición número 17 y que tiene por objetivo visibilizar un estilo de vida, comentó el administrador de la reserva nudonaturista Yatan Rumi, Miguel Suárez.Al principio la edad promedio de los participantes rondaba los 40 años. La idea fue que, con el paso del tiempo, la gente más joven se anime a participar y el objetivo se logró.Cada edición cuenta con la participación de aproximadamente 60 corredores, formado por un 70% de hombres y el 30% restante mujeres y un rango etario que arranca desde los 18 años hasta los 80.Suárez explicó a Clarín que se trata de una carrera cross country nudista, aunque se la llame popularmente como "maratón". Se desarrolla dentro de los límites de la reserva nudonaturista Yatan Rumi, que cuenta con una extensión de 1200 hectáreas. Eso permite el diseño de circuitos que recorren paisajes, trepadas, bajadas y cruces de arroyos.En esta competición no existe la camiseta identificatoria, se debe participar completamente desnudo, sólo se puede utilizar zapatillas, medias y gorra. Hay otra excepción, en el caso de las mujeres: por el tamaño del busto pueden solicitar usar corpiño deportivo con el objetivo de evitar el dolor al correr.A falta de una remera con la identificación, la organización le pinta el pecho y brazo derecho con el número. Otro detalle tiene que ver con la privacidad: quien no quiera ser fotografiado o filmado se los hace de color rojo y que los fotógrafos y prensa no pueda tomar imágenes.Al final de la competición se hace la entrega de premios y se celebra una choripaneada. Los arroyos y cascadas serranas representan un día en que la naturaleza y el deporte predominan.