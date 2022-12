“No se puede paralizar la Policía por un partido”, afirmó una jefa policial

La pasión y la tensión por la Selección Argentina paralizaron a casi todo el país este miércoles. La necesidad de una victoria ante Polonia para clasificar a octavos de final hizo que millones estén frente al televisor alentando a la Scaloneta en el Mundial de Qatar.En ese contexto, hubo un reto a los jefes policiales por la actitud de los agentes de la Policía de Córdoba. En un audio al que accedió ElDoce, la jefa de la fuerza, Liliana Zarate Belletti, mostró su enojo por los efectivos que dejaron de patrullar las calles para mirar el partido.

"Escuchen una cosa, todo el Estado Mayor y subdirectores generales: no alcancé a hacer tres cuadras de Jefatura y ya tuve novedades con efectivos viendo el partido adentro de un negocio, las motos afuera solas...", reprochó.Luego insistió: "No nos puede pasar esto. Muchas comisiones en el 911. Saquen a todo el mundo a la calle, salgan ustedes a controlar, pero no puedo salir yo, hacer tres cuadras de Jefatura y ya encontrarme con novedades".Por último, ordenó a Investigaciones que "saque toda la gente a la calle" y se expresó indignada: "Capital, la Norte, la Sur. Salgan a controlar la Rural, la Caminera. Estoy bastante molesta con esto, no puede ser, no se puede paralizar la Policía de la Provincia de Córdoba por un partido de fútbol".