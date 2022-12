Entre Ríos está en “una meseta elevada” en cantidad de accidentes viales

Noveno Congreso de Accidentología Vial y Criminalística

Las causales de siniestros viales en la provincia son diversas y según informó a Elonce el director de Accidentología Vial de la policía de Entre Ríos, comisario Ricardo Galliussi, según las estadísticas Entre Ríos se encuentra en una “meseta elevada” de siniestros viales.Las declaraciones fueron en el marco del noveno congreso de Accidentología Vial y Criminalistica de Entre Ríos. Allí Gallusi aportó la causal con mayor incide de siniestralidad en Paraná es el no respetar la prioridad de paso en las encrucijadas no semaforizadas, es decir que no se le da lugar al que ingresa por la derecha cuando el que ingresa por la izquierda debe detener la marcha y ceder el paso.Además, detalló que se observa un incremento en la cantidad de motociclistas lesionados en accidentes de tránsito: “Esto se debe a que usan el caso desabrochado”, informó.En este sentido, señaló que el uso del celular es uno de los causantes de siniestros viales. “Sabemos que el uso del celular nos traviesa a todos, pero tenemos que estar atentos cuando conducimos”, agregó.El noveno Congreso de Accidentología Vial y Criminalística se realiza con el objetivo de concientizar sobre los accidentes de Tránsito. La cita fue este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná (CPC) donde unos 40 especialistas disertaron con diversos temas de interés.“Son más de 500 los inscriptos para participar del congreso que aborda temas que están en la agenda de muchas autoridades”, expresó la decana de Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, Daniela Dans, a Elonce.Además, Galliussi aportó que se abordarán temas como el uso de monopatines eléctricos y diversos vehículos que “están en auge en las grandes ciudades y genera problemática en el tránsito”.