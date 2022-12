Advierten sobre una cadena de WhatsApp con información falsa sobre el covid

El Ministerio de Salud de la Nación alertó sobre una cadena de WhatsApp con información errónea sobre una nueva variante ómicron de Covid-19. Y es que en las últimas horas un mensaje sobre la mayor letalidad del tipo “XBB” se difundió en la aplicación de mensajes tanto a nivel nacional como internacional.



En ese sentido, la cartera dirigida por Carla Vizzoti pidió a la sociedad “desestimar” ese tipo de mensajes y solo informarse a través de “canales oficiales”.



“El Ministerio de Salud de la Nación informa que son falsos los mensajes que están viralizándose por WhatsApp sobre la “nueva variante Covid - Ómicron XBB”. Pedimos a la sociedad desestimar este tipo de cadenas e informarse a través de nuestros canales oficiales”, dice el comunicado del Ministerio que se difundió en su cuenta oficial de Twitter.



La cadena de WhatsApp contiene información falsa sobre los efectos que posee la variante ómicron XBB del coronavirus, una de las más nuevas y recientemente descubierta en países asiáticos. Esta fue detectada en el país en la semana del 13 de noviembre según se informó en el Boletín Epidemiológico Nacional (número 628). Asimismo, la cadena compartida en la aplicación que pertenece a Meta, fue replicada desde una versión en inglés y una versión china que también circuló en otros países tanto de Latinoamérica como asiáticos y europeos.



El texto del mensaje aconseja “a todo el mundo que se ponga una mascarilla porque la nueva variante del coronavirus Covid-ómicron XBB es diferente, mortal y no es fácil de detectar correctamente”.



Según consiga el escrito, los síntomas de esta nueva variante son “dolor en las articulaciones, en la cabeza, en el cuello, en la parte superior de la espalda, neumonía y falta de apetito”, pero que a diferencia de los anteriores “no hay tos ni fiebre”. No obstante, según la cartera de Salud, esto no debe ser tenido en cuenta.