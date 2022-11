Quiénes cobran este jueves Pensiones No Contributivas y asignaciones

Los titulares de Pensiones No Contributivas con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 y 1 cobrarán este jueves por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes, con el aumento de 15,62% por Ley de Movilidad Jubilatoria.



Este incremento alcanza a jubilados, pensionados beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Prestación por Desempleo.



Los jubilados y pensionados cobrarán en diciembre el medio aguinaldo junto al pago de sus haberes, según la terminación de su documento.



A partir de diciembre, y hasta enero y febrero de 2023, los jubilados que cobren una jubilación mínima recibirán un bono extra de $10.000 y los que perciben hasta dos haberes mínimos uno de $7.000.



Por otra parte, continúa el pago de las Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y de las Asignaciones de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de diciembre próximo.



En tanto, hoy es el último día de inscripción para el Refuerzo Alimentario destinado a personas entre 18 y 64 años que poseen trabajo registrado y no reciben asistencia del Estado.



Las personas que se inscribieron desde el 8 de noviembre se les acreditará un sólo pago de $45.000 en diciembre.