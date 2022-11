Altas temperaturas: pediatra aconsejó cómo evitar los golpes de calor

Cuidado en los niños

Síntomas de un golpe de calor

Cómo actuar en estas situaciones

Se acerca el verano y la médica pediatra Flavia Lell aconsejó acómo sobrellevar las altas temperaturas e hizo hincapié en el especial cuidado de los niños. “Debido al daño ambiental, el calor es cada vez más fuerte. Los más chicos, por falta de maduración, y los adultos mayores, debido al envejecimiento de su cuerpo, son los más vulnerables a sufrir los golpes de calor”, explicó aEn esta época del año, donde los picos de calor son más extremos, Lell, sugirió “tratar de evitar exponerse al sol en el horario de 11 a 17 hs, ya que es el horario de mayor incidencia de los rayos UV, y es donde nuestra piel sufre más daño y requiere de un mayor cuidado”.Si no se tiene especial cuidado sobre los más pequeños, éstos podrían ser muy afectados por las altas temperaturas. La medica pediatra recomendó “ponerles ropa holgada y de colores claros y siempre buscar la sombra”.“Si las habitaciones tienen aire acondicionado o ventilador, es importante que la corriente de aire no les dé directo al niño”, agregó.Para aquellos niños que aún siguen tomando la teta, la pediatra, recomendó que “en los menores de 6 meses, que solamente toman teta, prenderlos más seguido y más tiempo”. También agregó: “En los otros chiquitos, que tienen alimentación complementaria y a su vez se alimentan del pecho, complementar con agua”.“El golpe de calor es cuando los mecanismos de defensa para liberar el calor atenuante del cuerpo han fallado. El más importante de estos mecanismos es la sudoración; que hace mojar el cuerpito del niño y con las brisas de aire vaya bajando su temperatura”, manifestó la pediatra a“En el golpe de calor se agotaron todos estos mecanismos y la piel comienza a estar roja y seca, ya que no se ve la sudoración. El niño comienza a estar apático, es decir, con menos ganas de hacer cosas, con tendencia al sueño y orina menos. Se eleva la frecuencia cardiaca y la respiratoria ya que son otros de los mecanismos que intentan bajar la temperatura del cuerpo”, expresó Lell.Si esto sucede, la médica pediatra aconsejó “ponerlo en un ambiente fresco, acompañado de paños húmedos en la zona de ingle, cuello y axilas, que es donde tenemos los vasos más gruesos, para que enfrié la temperatura”; además, agregó “darle mucha hidratación”.“Si con estas medidas iniciales, el niño no mejora, ir a una guardia para que lo asistan”, manifestó aLell.Si un golpe de calor no es atendido, se puede complicar: “Se va ocasionando una deshidratación severa, que dependiendo el grado de esta, será la atención que requiera el niño. En algunos casos, esta deshidratación puede llevar a terapia”, finalizó Lell. (Elonce)