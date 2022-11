Tras el caso de Thelma Fardin, las denuncias aumentaron un 3.000 por ciento

Tras la causa penal iniciada por la actriz Thelma Fardin contra su colega Juan Dhartés las denuncias de niños, niñas y adolescentes aumentaron un 3.000 por ciento, según indicaron responsables de la Fundación Red por la Infancia en el marco de la jornada de reflexión que se realizó hoy sobre cómo los medios de comunicación informan los temas de violencia sexual en menores de edad.La fundadora de la Red por la Infancia, Paula Wachter, explicó que en pandemia el número de denuncias y abusos sexuales en menores se acrecentó, pero que no quedó solo en la cuarentena la problemática si no que por ejemplo en 2021 se quintuplicó el número de denuncias por grooming.En tanto y con relación a la denuncia realizada por Fardin contra Dhartés por abuso sexual, Wachter indicó que gracias a que la actriz habló "hubo un aumento exponencial de chicos que decidieron hablar que ronda en casi un 3.000%".Además, la fundadora de la Red, sostuvo en diálogo con NA: "Las redes sociales son fundamentales porque es ahí donde están los chicos y por eso es importante que la comunicación también se abarque en ese ámbito para generar conciencia. La mayoría de los menores no llaman por teléfono y suelen pedir ayuda a través de las redes por eso tenemos que socorrerlos también allí".Durante la jornada, que se realizó este martes en la sede porteña de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se presentó la "guía urgente" para los medios de comunicación, en la que participaron además de Wachter, Juan José Ross, secretario de Medios de la Nación; Facundo Hernández, defensor Adjunto de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación; y Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil y especialista en abuso sexual.Otro de los datos que se dieron a conocer durante el encuentro es que a nivel mundial, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso antes de cumplir los 18 años.Esta tendencia se replica en nuestro país, dejando a más de 2 millones de chicas y chicos en situación de riesgo.Además, y según se informó, se calcula que de cada 1.000 casos de abuso sexual, solo 100 se denuncian y apenas 1 recibe condena.Es por estos números alarmantes que es necesario que los medios y comunicadores realizan coberturas respetuosas con la idea de "ponerse en la piel de la víctima y no del victimario", destacó Hernández.Por su parte, Watcher señaló que la guía nació como "parte de una discusión a nivel global en la cual la pandemia fue un gran impulsor ya que se agravaron las violencias contra los chicos".Además, la fundadora sostuvo que se debe romper con el tabú del "no te metas" e involucrase ya que allí se consiguen que las víctimas sean escuchados y puestos en el rol que deben ocupar al haber sufrido violencia por parte de un adulto, que en el 80% de los casos pertenecen al ámbito familiar."Es necesario evitar lo policial, lo morbo, porque pensemos que cuando hablamos de un abuso o de violencia como medios de comunicación van en busca de cambiar las políticas públicas", indicó Hernández.Silvia Ongini, que es psiquiatra infanto-juvenil y especialista en abuso sexual, señaló la importancia de que los chicos sean escuchados porque no mienten: "Es fácilmente detectable si algún menor dice la verdad o no porque no van a mentir sobre algo que no conocen ni saben, ejemplo un abuso".Durante la charla, remarcaron que los medios de comunicación son un eslabón estratégico e imprescindible para poder visibilizar la magnitud de la problemática y sus consecuencias, pero también pueden replicar falsas creencias y abordar la temática sin tener en cuenta los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas.Para Wachter "el rol del periodismo es fundamental para romper estereotipos, superar prejuicios y contribuir a la construcción de una sociedad que protege a las infancias". Objetivos a los que deberían apuntar las entrevistas y las coberturas:-Hacer visible la magnitud de la problemática.-Ampliar el llamado para fortalecer la prevención.-Reforzar la idea de que todas las violencias se pueden prevenir.-Explicar las diferentes formas de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, y dejar en claro que todas son igual de dañinas.-Desmitificar falsas creencias.-Hablar del daño que el abuso puede provocar a corto, mediano y largo plazo, y la importancia de la detección temprana y el acceso a un tratamiento adecuado.-Dejar en claro que las víctimas no son responsables de su situación. Colocar la culpa donde tiene que estar: en los abusadores.-Dar información de servicio: señales de alerta, cómo tener una escucha asertiva, qué hacer en caso de sospecha, dónde denunciar o asesorarse, etc.