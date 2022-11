Le pidió a su ex pareja ver juntos Argentina-México "por Messi"

A pocas días del encuentro entre Argentina y México, en el que la Selección se impuso 2 a 0, se viralizó el mensaje de un joven pidiéndole a su ex que acepte ver el partido juntos cómo lo hicieron en la Copa América, en la que la Scaloneta se consagró campeón. Finalmente, los jóvenes se reencontraron y cumplieron con la cábala."Cuando terminó el partido contra Arabia, me mandó ese mensaje. No le contesté, hice captura y se lo mandé a un grupo de amigas, y una de ellas lo hizo viral. Después de eso le contesté", contó Ludmila en conversación conAnte la consulta sobre cómo es la relación con su ex pareja, la joven comentó: "Nos separamos hace un año y medio, porque me fui a vivir a otro país. Tenemos buena relación, somos súper futboleros", y resaltó que el encuentro sólo se dio por "interés futbolístico"."Tenemos buena relación, de hecho nos hemos encontrado en otras oportunidades", siguió Ludmila, y agregó, para que no queden dudas sobre lo que sucederá con el partido ante Polonia: "Mañana lo vemos juntos también".Sobre dónde miraron el partido de la Selección, la chica relató: "Siempre lo miramos solos, en la casa de él. De hecho, en un momento me cambié de silla, porque ahí no había mirado la Copa América, y a los dos minutos llegó el gol de Messi".Ante la insistencia del panel, en cuanto a cómo seguirá la relación si Argentina sale campeón, Ludmila respondió: "Vemos como sigue".