Tras la muerte de zorrito, advierten que los animales silvestres no son mascotas

Foto: El cachorro tenía un mes de vida Crédito: Diario Río Uruguay

Un ejemplar de zorro, de aproximadamente un mes, fue rescatado por especialistas del Parque San Carlos de la ciudad de Concordia. El animal era tenido como mascota, y lamentablemente no pudo recuperarse y falleció.



El animalito estaba en proceso de rehabilitación y el objetivo era su reinserción en la naturaleza.



A pesar de los esfuerzos, autoridades del Parque San Carlos informaron que "el cachorro de zorro, que se había rescatado del mascotismo, falleció a causa de un cuadro de hipotermia".



Tal situación "se dio al faltar su madre, quién hubiese sido la encargada de brindarle el calor necesario y al faltarle los nutrientes de la leche materna".



"Se hizo lo posible por rehabilitarlo, pero hay veces que la naturaleza dice no", explicaron, para subrayar que la idea de difundir la noticia es para "concientizar que las criaturas silvestres no son mascotas".



"Ojalá la pérdida de este amiguito nos sirva de lección", remataron desde el Parque San Carlos.