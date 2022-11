Peregrino caminó más de 400 kilómetros de Viale a Luján para cumplir una promesa

Marcelo “Cafú” Carballo peregrinó más de 400 kilómetros de Viale a Luján para cumplir una promesa. Si bien el devoto prefiere resguardar para su intimidad las intenciones de su muestra de Fe, decidió hacer público su profundo agradecimiento a quienes lo ayudaron en el camino.“Quiero agradecer a cada persona que me acompañó en mi largo camino para que yo pueda cumplir mi promesa. No me alcanzan las palabras para describir tanto afecto, aliento y buena onda, dándome un apoyo incondicional”, expresó aY agregó: “Fue muy largo el camino, pero durante todo mi trayecto hubo mucha gente que me veía pasar y desinteresadamente se acercaba con agua, comida o sólo para alentarme con su saludo. Y eso, sin dudas, me daba mucha fuerza para seguir”.“Agradezco infinitamente a cada uno por todo el cariño expresado en cada mensaje. A los camioneros que paraban y también me daban agua. Y, obviamente, agradezco desde lo profundo de mi corazón a Dios y a la Virgen de Luján que fueron mis guías porque ellos no me dejaron decaer”, fueron las sencillas, humanas, emotivas palabras de Cafú, nacidas bien desde el alma.Luego de realizar una promesa que contempló el unir a pie las localidades de Viale y Luján, en comunicación telefónica concontó que la intención de su promesa de Fe comenzó cuando decidió vivir en Entre Ríos. “Por problemas personales y familiares, y porque todo se pudo solucionar y salió bien, decidí cumplir con mi promesa y peregrinar a Luján”, confesó a nuestro medio. Carballo es maratonista y se entrenó previo a cumplir su muestra de Fe.Carballo partió este lunes por la mañana desde su casa en barrio Centenario y arribó a la Basílica el domingo a la noche. “Fueron 410 kilómetros de a pie, caminé por varios pueblitos y paraba donde me agarraba la noche; hacía unos 50 o 60 kilómetros por día y, a veces, también seguía de noche porque quería llegar”, reveló a elonce. “La Virgen siempre me ayudó”, aseguró.