Denuncian años de atraso en los turnos de ciudadanía italiana en Rosario

Atraso histórico

Habitantes argentinos que se postulan para recibir la ciudadanía italiana denuncian demoras excesivas en la respuesta de la resolución de esos trámites en la delegación rosarina del consulado. Recién están llamando turnos de 2014, y los que están en curso demoran más de lo permitido. Este lunes por la mañana, las personas nucleadas en el Movimiento de Italianos Esperando Reconocimiento Rosario (Miero) se manifestaron en Montevideo 2182, en la puerta del edificio diplomático, en reclamo de celeridad para resolverlos.Según los organizadores de la protesta, que concentró personas de todo el litoral (la jurisdicción del consulado de Rosario abarca Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco y norte de Buenos Aires), el grupo fue creado para velar por los intereses de aquellas personas que presentaron trámites, especialmente de ciudadanía. Todo esto teniendo en cuenta que, según un decreto presidencial de Italia de 2014, los trámites de ciudadanía en las delegaciones de la red consular en el exterior tienen un plazo máximo de resolución de 730 días.Debido a esto, vienen reclamando por la deficiente atención consular, en relación a los atrasos que muestran esos pasos administrativos. Dentro del grupo, hay más de 150 expedientes que llevan un plazo desde presentados que exceden ese límite, e inclusive hay aproximadamente unos 40 expedientes que ya tienen más de tres años. Se calcula, en promedio, que cada expediente afecta a varias personas, por lo cual serían unos 700 los perjudicados."Más allá de la gran cantidad de localidades y provincias que abarca la circunscripción consular, lo que ocurre en Rosario es que si no salen las carpetas que están presentadas, no se van a poder seguir convocando nuevas más allá de los turnos que se otorgaron", explicó Octavio Risso, integrante del Miero. Hoy, se han asignado turnos hasta el número 21.700, pero el último que se convocó fue el 18.750.Por eso, hasta que no se llame al último turno dado, por el momento están suspendidos los nuevos trámites. Los que están llamando a presentar documentación lo pidieron en 2014. Una vez que presentan todo, en promedio están esperando entre 3 o 4 años para obtener la ciudadanía. El trámite completo, entonces, está demorando unos 12 años desde que se pidió el turno.En ese sentido, desde la organización entienden que debe haber una mayor eficiencia en el trabajo del departamento de Ciudadanía del consulado, el área que analiza los trámites del Ius Sanguinis bajo la modalidad de reconstrucción. Para eso es necesaria alguna licitación para personal temporal, o bien que desde Roma se envíen mayores recursos para contratar recursos humanos que puedan cumplir tareas en esa área. De lo contrario la situación en Rosario va a continuar con retrasos.El grupo tenía participación en redes sociales, y esta fue la primera movida presencial. En el horario de apertura de la unidad diplomática, pusieron un pasacalle con las consignas en la puerta, que fue retirado al mediodía por la seguridad del edificio. Sin embargo, no hubo respuestas de las autoridades, a las que acusaron de "intentar invisibilizarlo y ocultarlo".El movimiento había sido recibido por el anterior cónsul, Martin Brook, que se retiró en 2021. En 2022 asumió en su puesto Marco Bocchi, con el que aún no han podido reunirse. A su vez, están en dialogo con los representantes consulares para los italianos en el exterior de la región (Comites), que les dijeron que están gestionando esos recursos, pero aún sin una partida específica para la ciudad.