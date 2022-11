Quienes cobran este martes jubilaciones y asignaciones

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen 48.729 pesos con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 8 y 9 cobrarán por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).



Este mes de noviembre los jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos recibirán el pago de la tercer y última cuota del bono de 4.000 pesos.



Por otra parte, continúa el pago de las Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de diciembre próximo.



La Prestación por Desempleo estará disponible mañana para las personas incluidas en ese programa con documento concluido en 8 y 9 .



El Refuerzo Alimentario destinado a ciudadanos de 18 a 64 años que no poseen trabajo registrado ni reciben ninguna asistencia del Estado, se abonará mañana a los ciudadanos inscriptos en ese plan con DNI finalizado en 9 y las personas que aún no se inscribieron, podrán hacerlo hasta el 30 de noviembre mediante la web o en las delegaciones de la ANSES.



Si la solicitud es aprobada recibirán un sólo pago de 45.000 pesos en diciembre 2022.