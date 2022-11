Ola de calor: Enersa solicita hacer "uso responsable" de la energía eléctrica

Ante la ola de calor que se registra actualmente en nuestra provincia, ENERSA solicita hacer un uso responsable de la energía eléctrica, especialmente entre las 13:30 y las 16:00 hs, momento en el que se producen los picos de consumo.El sistema eléctrico provincial "responde satisfactoriamente, pero la ayuda de la comunidad entrerriana es fundamental para que, entre todos, podamos pasar este verano sin mayores inconvenientes".-Regulá los aparatos de aire acondicionado en 24°. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta entre un 5% y 7%.-Si tenés más de un aire acondicionado, no utilices todos al mismo tiempo. Apagalo una vez que el ambiente esté refrigerado.-Mantené cerradas las puertas y ventanas de las habitaciones mientras quieras mantener el ambiente climatizado.-Limpiá periódicamente los filtros.-Evitá dejar las luces encendidas si no las utilizás.-Aprovechá la luz natural al máximo.-Cambiá en forma progresiva los focos comunes por focos LED, ya que requieren menos energía y duran más. Es importante verificar la calidad de estos productos a la hora de comprarlos.-Pintá de colores claros las paredes internas y techos de tu casa, así podrás utilizar lámparas de menor potencia para iluminar los ambientes.-Mantené limpios los focos. La tierra acumulada disminuye la intensidad lumínica en un 50%.-Desenchufá aquellos artefactos eléctricos que permanecen conectados a la red sin estar encendidos (equipos de música, cables de celulares, televisores, hornos de microondas, decodificadores de televisión, consolas de video juegos, etc.) ya que estarás consumiendo electricidad de todas formas. Ese consumo se denomina “energía en espera”. Procurá hacerlo, especialmente, antes de ir a dormir.-Apagá la computadora cuando termines de usarla, una PC en modo de espera equivale hasta un 70% de su consumo en modo encendido.-Ubicá la heladera lejos de fuentes de calor, o a una distancia mínima de 15 cm de la pared o muebles más cercanos.-Asegurate de que la puerta cierre bien. Cambiá el burlete si está dañado. Abrí la puerta sólo cuando sea necesario y por el menor tiempo posible. Estos tips ayudarán a que tu heladera no trabaje innecesariamente.-Enfriá completamente las comidas antes de colocarlas en la heladera, para que no trabaje de más el motor.-Si tenés congelador o freezer, descongelalo regularmente. El sobreconsumo comienza cuando la caja de hielo llega a un espesor de 5 mm.-Aprovechá la capacidad máxima aconsejada por el fabricante para lavar la ropa.-Si lavás poca cantidad de ropa, utilizá los programas económicos.-Lavá siempre que se pueda con programas de agua fría.-Usá la cantidad correcta de jabón para no tener que realizar más de un enjuague.-Planchá en horas de baja demanda (por la mañana o por la noche).-Evitá desperdicios de calor secando la ropa con la plancha.-Graduá el termostato de acuerdo al tipo de tejido a planchar.-Desconéctá la plancha antes de concluir la tarea para aprovechar el calor remanente.-Juntá cantidades de ropa antes de planchar, evitando así desperdicios de energía con el reiterado encendido y apagado de tu plancha.-Verificá el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, heladeras y lavarropas al momento de comprarlos. Los más eficientes son de “clase A” y consumen menos. Son más convenientes en relación costo-beneficio.Encontrá estos consejos en la página web de Enersa: https://www.enersa.com.ar/uso-responsable-de-la-energia/