Se realiza el acto de premiación en la última noche del FICER en Paraná

Finaliza este sábado la 4º del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) que se desarrolló en Paraná durante cuatro jornadas con una grilla de películas regional, nacional e internacional.En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, se realiza la premiación en relación a los proyectos preseleccionados de distintos puntos de la provincia que concursaron en las diferentes líneas de la convocatoria para realizadora/es entrerrianos.

Cortometrajes entrerrianos en competencia

Con una mirada federal y representativa de géneros, temáticas y narrativas, el FICER ofreció audiovisuales que fueron narrados por entrerrianas y entrerrianos desde diversos horizontes culturales e identitarios.Las producciones que se exhibieron durante los cuatro días de Festival compiten por el premio de 350.000 pesos que otorgará el Jurado integrado por Carolina Unrein, Agustín Gagliardi, y Daiana Henderson, y que es financiado por el gobierno de Entre Ríos. El público asistente también premia a un cortometraje con sus valoraciones mediante el Voto del Público. El corto elegido gana la Estatuilla Ojo Pez.Gagliardi destacó aque “la muestra de cortos fue representativa por la cantidad y la calidad de directores que están produciendo cortos de relevancia para la región, lo que también se pudo ver en los proyectos en los mercados, y que es muy auspicioso para las próximas ediciones del Festival”.Henderson, en tanto, valoró que “cada historia propone un mundo y uno analiza la propuesta en función a los recursos que se ponen en juego y la particularidad de cada una de las piezas; es un ejercicio crítico y sensible”.La categoría en competencia de los cortometrajes entrerrianos configura un panorama actual de la riqueza y la diversidad del cine entrerriano que da sus primeros pasos junto a los directores jóvenes. Muchas de estas películas pudieron encontrarse con el público del lugar donde fueron gestadas, con los actores, directores, productores y técnicos que las llevaron adelante. Por todas estas razones, el FICER se convierte en un espacio propicio para compartir las producciones, comentarlas, y valorarlas en el seno de la comunidad.dialogó con el director y el protagonista deJoaquín es un joven con síndrome de Down. Por medio del vínculo familiar que lo une con su primo, observamos su cotidianidad por fuera de los ámbitos familiares e institucionales, viéndolo crecer desde sus 11 hasta sus 13 años, con sus cambios emocionales y físicos. Se trata de una mirada afectiva e íntima sobre un personaje, que vivencia las situaciones menos esperadas.“Es un retrato de Joaquín, su crecimiento desde los 11 a los 13 años; lo sigo con la cámara por fuera de los ámbitos institucionales y la familia. Lo que se en la película son los momentos en los que Joaquín es incluido por fuera del ámbito de los adultos, los que no están en el cuadro, y vemos a Joaquín en situaciones inesperadas, como en una cancha de fútbol”, explicó ael director Luciano Giardino. Y agregó: “El motor de la película es verlo a él feliz, corriendo y jugando con sus amigos”.En la oportunidad, el diputado nacional por el FdT, Marcelo Casaretto, repasó: “En el Congreso de la Nación, este año tratamos los fondos que aplica el gobierno para las industrias culturales y, afortunadamente, reunimos la mayoría y pudimos prorrogarlo, por lo que hay una garantía de continuidad por diez años más. Y en Entre Ríos, la cuarta edición del FICER significan inversión y puestos de trabajo en esta que es una industria no tradicional”.