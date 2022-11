Renovaron pedido de justicia por joven asesinado y arrojado a un basural

Nuevamente, la plaza 25 de Mayo de Concordia fue el lugar de concentración donde los familiares de Daniel Pérez expresaron y mostraron su indignación ante lo que consideran pasividad de la Justicia. “Los imputados en la causa no están todos presos porque uno de ellos se encuentra con prisión domiciliaria y no respeta esta medida”, se quejó Marina Scheffer, madre del joven asesinado.Se recordará que Daniel Pérez (32) fue asesinado de un disparo en la cabeza y su cuerpo fue hallado quemado, el domingo 25 de septiembre en el basural cercano al campo del Abasto, en la zona noroeste de la ciudad de Concordia.En el marco de la investigación, a cargo del fiscal Martín Núñez, la autopsia reveló que había sido asesinado de un tiro en la cabeza y concluyeron que el crimen se produjo dentro de un domicilio y trasladado luego al basural donde fue quemado para ocultar pistas.Por el crimen fueron imputados Gustavo Gabriel Godoy de 22 años; Francisco Maximiliano Gómez de 26 y a Alejandro Verón de 33."Los vecinos nos dicen que sale siempre de su casa a pasear y por eso le pedimos por favor al fiscal y a los jueces que ese imputado, por haber matado a mi hijo, queremos que esté en la cárcel como los otros dos porque es lo que les corresponde a los tres", reclamó la madre de la víctima.“A los tres que tiene que darles la prisión perpetua por haberle hecho lo que le hicieron a mi hermano que era una buena persona, era incapaz de hacerle mal a nadie", expresó una de las hermanas de Daniel."La verdad es que estamos muy indignados porque uno de ellos, como dijo mi mamá, debería estar detenido en la cárcel, pero tiene domiciliaria y encima dicen los vecinos que lo ven en la calle. Para nosotros es verdaderamente muy injusto todo lo que estamos pasando", agregó."Encima no tenemos respuesta de la Justicia porque siempre nos dicen lo mismo, nos dicen que se está investigando, pero nosotros queremos que le den perpetua a los tres", insistió la jovencita.