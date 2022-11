Explican los motivos por los cuales hallaron dos salmones en el río Paraná

Sociedad Encontraron otro ejemplar de salmón en el río Paraná

Pescadores y científicos quedaron impactos tras el hallazgo de. El investigador del Instituto Nacional de Limnología (INALI), Pablo Scarabotti, explicóEl profesional contó que la especie que se encontró es el salmón chinook o salmón rey.. Es una especie anádroma, es decir que tiene parte de ciclo de vida en el mar y en un momento los adultos ascienden por los ríos templados. Una vez que alcanzan las cabeceras de los arroyos desovan y los huevos se van derivando y desarrollándose. Los juveniles viven una etapa en agua dulce y luego migran hacia el mar, donde se alimentan, crecen, maduran. Y una vez maduros vuelven a remontar los ríos de estos ciclos", señaló.Y por tal motivo fueron elegidos para los emprendimientos de acuicultura en jaulas en el mar. El primer productor de este salmón es Nueva Zelanda y el segundo Chile.Ayudados por las corrientes de Cabo de Hornos y por la patagónica estos salmones se han desplazado al Océano Atlántico en Argentina y tienen poblaciones estables ahí. Y", expresó., de hecho, estos peces migran en cardumen. Y lo que se sabe por las migraciones que realizan en los ríos templados, generan como paradas, migran un tramo, se detienen, reponen energía y luego siguen otro tramo", sostuvo.Desde el INALI estamos interviniendo un poco, pero es el acuario dependiente del Ministerio de la Producción el que está analizándolo. Se van a hacer estudios genéticos y de contenido estomacal", señaló el experto., por eso al igual que los esturiones que son otra especie que han sido detectados acá, después de un tiempo están muy debilitados, muy delgados y no terminan sobreviniendo. Así que es de suponer que no resistan".El investigador contó que los peces pueden subsistir largos períodos sin alimentarse y generalmente cuando se dan las migraciones los peces no se meten. Aclaró que esto es una hipótesis y a medida que se analice este ejemplar van a ver qué está comiendo. "Potencialmente es un animal que se alimenta de peces y que puede capturar a las especies de pequeño y mediano tamaño", precisó., cerró.