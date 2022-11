Los precios actuales de los Smart TV en Latinoamérica y cómo elegirlos

televisores

Buenos televisores para aprovechar

¿Qué resolución elegir?

El panel más indicado

Otros aspectos a tener en cuenta

Con el Mundial de Fútbol a la vuelta de la esquina,para que todos aquellos que tenganviejos o de escasa calidad los renueven a precios bastante accesibles. Sin dudas son la mejor opción para cambiar esa tele de pocas pulgadas y resolución sencilla por uno de más de 50 pulgadas Full HD.Por eso, a continuación te hablaremos sobre excelentesque puedes encontrar en internet y qué cosas tener en cuenta antes de hacer esta compra tan importante.La realidad es que en el mercado la oferta disponible es prácticamente infinita, existiendo complejos equipos realmente caros o televisores más baratos que rinden muy bien y durarán una buena cantidad de años hasta que piensen en cambiarlo. Estos 3 que te vamos a mostrar ofrecen excelentes prestaciones y la relación calidad-precio es muy buena.Este Smart TV es muy grande, puesto que cuenta con 65’’ para que aprecies todo lo que el contenido tiene para ofrecer. Al ser de resolución 4K estarás preparado para hacerle frente a la tecnología más moderna. Su panel es LED, cuenta con conexión Bluetooth, 2 entradas USB, la tasa de refresco es de 60Hz y sus parlantes son muy potentes, llegando a los 20W.Eles de $1600.No podía faltar unde la querida marca china Xiaomi, que con su procesador Android logra una perfecta sincronización entre el contenido del celular y el de la televisión. La resolución también es 4K Ultra HD. Es apenas un poco más chico que el anterior con sus 55’’. Los parlantes también son potentes al ser ambos de 15W.y con sus 2GB de RAM no se te trabará en ningún momento. El sonido Dolby Audio da una mejor experiencia.$1500.Este dispositivo de la marca JVC es uno de losque no debes dejar de contemplar. Su tamaño es de 50 pulgadas y la resolución también es, por lo cual por bastante menos dinero te estarás haciendo con una tele muy completa. El SO que usa es Linux yde dos núcleos evita que se trabe al usarlo.Laspermiten conseguirlo por nada más que $930.Gracias a los constantes avances, cada vez másvienen con elestandarizado, algo impensado hasta hace apenas unos años atrás en los cuales para conseguir esa tecnología había que desembolsar una suma de dinero bastante importante. Considerando que(Netflix, YT, PlayStation), optar por un simple Full HD ya no es la inversión más inteligente si pretendes ponerlo en el living.Por el contrario, si lo quieres para la cocina entonces sí estaría bien buscarporque no centrarás al 100% tu atención en el dispositivo, puesto que la tarea principal será cocina u otro tipo de cosas. Allí, el panel Full HD cumplirá con su rol.Con respecto al polémico 8K, multiplica por 4 los píxeles del 4K, pero siendo 100% sinceros, la realidad es queen esa clase dey en cierto punto hasta innecesario pagar las sumas tan abultadas que piden por esa tecnología.Hay dos tipos de paneles que son los más usados:. Sin embargo, las marcas trabajan en tecnologías propias para diferenciarse del resto, como por ejemplo Samsung con su modelo deQLED o los QNED de LG.Como los paneles LCD cuestan menos, es más factible hallarlos enque los OLED. Sin embargo son muy buenos porque el nivel de brillo es razonable y los colores no se saturan tanto. Por el lado de los OLED, la calidad general termina siendo mejor gracias a, que sumado al contraste favorable terminan haciendo la diferencia en la experiencia.Sobre la practicidad y tipo de uso, si lo quieres para jugar con tu consola o ver películas entonces la elección definitiva será sin duda unOLED. Por el contrario, si el salón es luminoso y simplemente buscas que la familia se entretenga, entonces con uno LCD será suficiente.Profundizando con esto último, en el mercado hay opciones LCD de muy alto nivel para comprar tuy que se vea increíble. Por ejemplo, los Nanocell o QNED de LG dan una experiencia muy parecida a los OLED pero a, agregándole brillo y colores más realistas gracias al trabajo de la inteligencia artificial.Para comprar undestinado casi exclusivamente para jugar, entonces fíjate que la latencia sea muy baja, inferior a los 15 milisegundos. Además, que tengagarantiza que la velocidad de transferencia de datos es perfecta para ver contenido 4K a 120Hz en caso de que soporte dicha tasa de refresco.. Tener en cuenta este aspecto es muy muy importante porque lamentablemente hay TVs incompatibles con apps super populares como lo son HBO o Disney+.. Puede pasar que justo encuentres un dispositivo económico cuyo SO sea deficiente, lo que te obligará a invertir más dinero en un Chromecast para no quedar afuera de las tendencias.Para concluir, resulta muy importante elegir tu próximo televisor según la calidad de su panel, tamaño y la fluidez del sistema operativo que traiga. Si no quieres considerar todo eso,que hemos detallado al principio.