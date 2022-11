Tras la pandemia, “costó generar mano de obra” en la hotelería y gastronomía

Foto 1/2 Foto 2/2

Cada 25 de noviembre, se celebra el Día de la Hotelería y Gastronomía Argentina, una jornada que busca homenajear a esta industria en la fecha en que fue creada la actual Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).



En la actualidad, la entidad agrupa a más de 84.000 empresas, que están nucleadas en sus filiales, de las cuales 17.000 corresponden a establecimientos hoteleros y 67.000, a locales gastronómicos. Según los datos de la federación, toda esta actividad genera más de 650.000 puestos de trabajo.



El sector hotelero gastronómico fue uno de los más castigados durante la pandemia, pero lentamente se va recuperando.



En declaraciones a Elonce, Marcelo Barsuglia, vicepresidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Paraná, expresó que “el trabajo viene mejorando, si bien ha costado volver a generar mano de obra porque mucha gente que estuvo en el sector antes de la pandemia se fue. Fuimos muy castigados, hubo negocios que cerraron y otros que volvieron a abrir, pero siempre estamos poniéndole el hombro a la situación”.



En este sentido, dio cuenta que “en pandemia cerraron cerca de 13.800 establecimientos, con una pérdida de 270.000 puestos de trabajo; y de a poco se va volviendo a la normalidad. Lamentablemente ahora tenemos un grave flagelo como es la inflación, que licúa las ganancias, no solo del trabajador sino también del empresario que apuesta al país”.



En lo que respecta a la situación del sector a nivel provincial, Barsuglia recordó que solicitaron a las autoridades una tarifa eléctrica diferenciada y también la reducción del impuesto inmobiliario en la hotelería. También la creación del ente mixto de turismo “con un presupuesto acorde, ya que es una herramienta de trabajo muy buena y vemos cómo funciona no solo en Paraná sino en otras ciudades del país”. Pero hasta el momento no han tenido respuestas favorables a esos pedidos.



“Hay que tener la esperanza que todo va a ir mejorando poco a poco, siempre uno es optimista y siempre se levanta la copa. La asociación de Paraná tiene 95 años y hay mucha historia y muchos dirigentes que han pasado y han hecho grande nuestras instituciones”, dijo finalmente el dirigente. Elonce.com