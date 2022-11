“Quería la pena máxima, es un monstruo”, dijo víctima de violencia de género

Policiales Condenaron a 12 años de cárcel a sujeto que apuñaló a su ex mientras dormía

Este viernes, Sebastián Siré fue condenado a 12 años de prisión efectiva por intentar matar a Rocío Barrozo, de 39 años, quien era su ex pareja, en el mes de junio en la ciudad de Gualeguaychú.El hombre de 42 años fue encontrado responsable del intento de homicidio triplemente agravado por el contexto de violencia de género, por la indefensión de la víctima y por haber mantenido una relación de pareja. También se le imputó la violación de domicilio y la desobediencia de la medida judicial por las restricciones impuestas tras las denuncias de violencia de género.y dijo que la condena “no era lo que esperaba porque quería llegar hasta lo último y que le den la sentencia máxima, pero me ganó el cansancio, el miedo y tuve que aceptar esto para poder cerrar este ciclo tan traumático en mi vida”.La mujer contó que ayer y hoy tuvo ataques de pánico y debió recibir asistencia en el hospital y destacó el acompañamiento de su psicóloga que siempre estuvo a su lado “cuando yo no sabía qué hacer ni dónde estaba”.Sobre la audiencia de este viernes, cuando se conoció la sentencia, mencionó que “verlo sentado y escucharlo reconocer todo fue muy triste, tendrían que haberle dado la pena de muerte por todo el daño que hizo, no solamente a mi sino a muchas personas. Me duele mucho esa situación, es increíble que una persona sea tan monstruo”.Finalmente, Barrozo entendió que “falta mucho por hacer” en materia de violencia de género y para que “se tomen en serio” los pedidos que se hacen para resguardar la integridad de quienes son víctimas de violencia.